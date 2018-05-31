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Yıldırım, Ordu'da vatandaşlara hitap etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 19:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım: - "AK Parti güçlü bir şekilde Meclise girerse Cumhurbaşkanımız da seçildiğinde çok daha güçlü hizmet edecek. Bürokrasi daha da hızlanacak. İşler daha da hızlanacak"

ORDU (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "AK Parti güçlü bir şekilde Meclise girerse Cumhurbaşkanımız da seçildiğinde çok daha güçlü hizmet edecek. Bürokrasi daha da hızlanacak. İşler daha da hızlanacak." dedi.

Yıldırım, Ordu Büyükşehir Belediyesi önünde yaptığı konuşmasına, vatandaşlara Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek başladı.

Ordu'nun her zaman AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sahip çıktığını ifade eden Yıldırım, cumhurbaşkanlığı seçiminde Ordu'nun yüzde 67 ile "Erdoğan" dediğini anımsattı.

Yıldırım, kentin 16 Nisan halk oylamasında yüzde 62 ile demokrasiden, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden yana tercihini yaptığını belirtti.

AK Parti'nin Ordu'dan her zaman yüzünün akıyla çıktığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sizin bu güveninizi boşa çıkarmadık. Milletin hakkını, hukukunu koruduk, korumaya devam ediyoruz. Milletin emanetini darbecilere teslim etmedik. 15 Temmuz'da Ordu meydanlardaydı. Meydanlara inerek alçaklara hak ettikleri cevabı verdiniz, bayrakları indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. Vesayet odaklarına karşı dik durarak siyasetin onurunu kurtardınız. Bugün projelerimizi durduracaklarını söyleyenler var ya onların hayal bile edemediklerini gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldik. 16 yılda Türkiye'yi tam 3,5 kat büyüttük."

Başbakan Yıldırım, iktidarlarında teröre ağır darbe vurduklarını, bütün bunların vatandaşın verdiği destekle olduğunu dile getirdi.

Alandakilere, "İradenizi Cumhurbaşkanımızdan, AK Parti'den yana kullanmaya hazır mısınız? Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı yapacak mıyız?" diye soran ve "evet" cevabı alan Yıldırım, "Ordu bize söz veriyor. Sizin bu coşkunuz aydınlık yarınlarımızın müjdesidir." şeklinde konuştu.

Yıldırım, Türkiye'nin her bir ilini, ilçesini, köyünü, beldesini kalkındırmak için gece gündüz çalıştıklarını anlattı.

- "Yıkım değil, eser siyaseti yaptık"

AK Parti olarak yıkım siyaseti değil, eser siyaseti yaptıklarına dikkati çeken Yıldırım, 40 yıllık hayal olan Ordu-Giresun Havalimanı'nı denizin üzerine yaptıklarını söyledi.

Avrupa'nın deniz üzerine yapılan ilk havaalanını inşa ettiklerine dikkati çeken Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Havaalanımıza yıllık 1 milyon 200 bin yolcu geliyor. Biz bu havaalanını yapacağız dediğimizde bizimle alay ettiler. AK Parti söz verdi mi yapar. Yapamayacağı hiçbir sözü vermez. Bizim diğerlerinden farkımız bu. Şimdi Ordu'ya yakışır, güzel bir stadyum yapıyoruz. Mevcut stadyumu da yıkıyoruz, yerine millet bahçesi yapıyoruz. 29 aile sağlığı merkezi açtık. Karadeniz-Akdeniz yolunun çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ordu Akkuş üzerinden Akdeniz'e kadar bir otoyol inşa ediyoruz. Bu yolla Ordu, İç Anadolu ve Akdeniz'in açılan kapısı olacak. Çünkü biz daima halka hizmetin hakka hizmet olduğuna inanmış bir partiyiz. Bu yola baş koymuşuz. Biz vatandaşımızın yüzünün gülmesi için siyaset yapıyoruz. Aklımızda milletimiz, gönlümüzde Türkiye var."

Yıldırım, 16 yıldır canla başla çalıştıklarını ama daha yapacak çok işlerinin olduğunu dile getirdi.

Ülkenin gücüne güç katacaklarını ve 24 Haziran'da Türkiye'yi şaha kaldırmak için sandık başına gideceklerini vurgulayan Yıldırım, "Güçlü Meclis güçlü Türkiye demeye var mısınız? AK Parti güçlü bir şekilde Meclise girerse Cumhurbaşkanımız da seçildiğinde çok daha güçlü hizmet edecek. Bürokrasi daha da hızlanacak. İşler daha da hızlanacak. O halde gün bugün, vakit Türkiye vaktidir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, konuşmasının ardından AK Parti'nin 27. Dönem milletvekili adaylarını tanıttı.

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