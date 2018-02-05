Yıldırım, PYD/PKK'nın roketle saldırdığı camiyi ziyaret etti

KİLİS (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca yapılan roketli saldırıda büyük hasar gören Kilis'teki Çalık Camisi'ne ziyarette bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın, dünkü Kilis temaslarına ilişkin görüntüler Başbakanlık Basın Merkezince paylaşıldı.

Görüntülere göre, akşam saatlerinde Kilis'e gelen Yıldırım, kent girişinde ellerinde zeytin dalı olan vatandaşlar tarafından karşılandı.

Yıldırım, burada ilk olarak Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde akşam namazı esnasında roketli saldırı nedeniyle biri Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı Çalık Camisi'ne geçti.

Camide incelemelerde bulunan Yıldırım, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'dan camide yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Yıldırım saldırıda yaralanan caminin müezzini İbrahim Aşıroğlu'na da "geçmiş olsun" dedi.

- Camide şehit olanların ailelerine taziye

Başbakan Yıldırım, daha sonra Çalık Camisi'nde şehit olan Muzaffer Aydemir'in ailesinin evine gitti. Aydemir'in bir yakını tarafından, "Başbakanım ayaklarına kurban. Allah sizden razı olsun. Allah sizi eksik etmesin" sözleriyle karşılanan Yıldırım, aileye başsağlığı dileklerini iletti.