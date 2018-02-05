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Yıldırım, PYD/PKK'nın roketle saldırdığı camiyi ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 08:51 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca yapılan roketli saldırıda büyük hasar gören Kilis'teki Çalık Camisi'ni ziyaret etti - Yıldırım, camiye düzenlenen saldırıda şehit olan Aydemir ile Suriye uyruklu Tabbak'ın ailelerine taziye ziyaretinde de bulundu

KİLİS (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinden terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca yapılan roketli saldırıda büyük hasar gören Kilis'teki Çalık Camisi'ne ziyarette bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın, dünkü Kilis temaslarına ilişkin görüntüler Başbakanlık Basın Merkezince paylaşıldı.

Görüntülere göre, akşam saatlerinde Kilis'e gelen Yıldırım, kent girişinde ellerinde zeytin dalı olan vatandaşlar tarafından karşılandı.

Yıldırım, burada ilk olarak Zeytin Dalı Harekatı'nın beşinci gününde akşam namazı esnasında roketli saldırı nedeniyle biri Suriye uyruklu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı Çalık Camisi'ne geçti.

Camide incelemelerde bulunan Yıldırım, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'dan camide yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Yıldırım saldırıda yaralanan caminin müezzini İbrahim Aşıroğlu'na da "geçmiş olsun" dedi.

- Camide şehit olanların ailelerine taziye

Başbakan Yıldırım, daha sonra Çalık Camisi'nde şehit olan Muzaffer Aydemir'in ailesinin evine gitti. Aydemir'in bir yakını tarafından, "Başbakanım ayaklarına kurban. Allah sizden razı olsun. Allah sizi eksik etmesin" sözleriyle karşılanan Yıldırım, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Yıldırım, taziye evinde okunan Kuran'ı Kerim'in ardından dua etti. Yıldırım, saçında zeytin dalından süs bulunan kız çocuğunu da kucağına alarak sevdi.

Yıldırım, daha sonra cami saldırısında hayatını kaybeden Suriyeli Tarık Tabbak'ın yaşadığı eve geçti. Aileye başsağlığı dileyen Yıldırım, yapılan duaya iştirak etti. Suriyeli ailenin evinde, üzerinde zeytin dalı bulunan Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu bayrağı dikkati çekti.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay ve Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile AK Parti milletvekilleri eşlik etti.

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