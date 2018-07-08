Yıldırım, Rafini ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile görüşecek.
Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanlık Resmi Konut'taki görüşme, bugün saat 17.00'de gerçekleştirilecek.
Yıldırım, Ocak ayında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rafini ile Çankaya Köşkü'nde baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirmişti.
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki
ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı
'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar
Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu
Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklardan altısı kurtarıldı
Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı
Muğla'da feci olay! Genç kadının korkunç ölümü
Kuzey Kore'dan flaş ABD açıklaması: Trump’a hala güveniyoruz
Bursa'da gece yarısı torpil dehşeti! Korku dolu gözlerle izlediler!
Okuyucu Yorumları 0 yorum