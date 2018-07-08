HABER

Yıldırım, Rafini ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.07.2018 18:02 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile görüştü.

Başbakanlık Resmi Konut'ta, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.

PARTNERBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyorBir ısırığı öldürebilir! İnternette satılıyor
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savunduDevlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu
İYİ Parti'de grup başkanı Abdülvahap Andican olduİYİ Parti'de grup başkanı Abdülvahap Andican oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım görüşme Nijer Başbakanı Brigi Rafini

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili Hayati Arkaz kendini böyle savundu

İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

Devlet Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili isim için Meral Akşener'den çok sert tepki

CHP'de TBMM yönetimi belli oldu

CHP'de TBMM yönetimi belli oldu

'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar

'Apoletlerini sökerim' tartışması Muharrem İnce'nin oylarını etkiledi mi? İşte sonuçlar

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan Meclis'te yemin ederken kardeşinin acı haberini aldı

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan Meclis'te yemin ederken kardeşinin acı haberini aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.