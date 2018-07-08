Yıldırım, Rafini ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ile görüştü.
Başbakanlık Resmi Konut'ta, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.
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