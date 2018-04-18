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Yıldırım: "(Seçim) Süreç hemen başlayacak. Mecliste teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 17:03 | Son Güncelleme

Yıldırım: "(Seçim) Süreç hemen başlayacak. Mecliste teklif olarak verilmesi gerekiyor. Komisyondan geçecek, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek."

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