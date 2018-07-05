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Yıldırım: "Terörle mücadele seçime endekslenen bir iş olamaz. Bunu böyle düşünmek bu ülkeye en büyük haksızlıktır. Bu, Türkiye'nin beka meselesi."

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 11:06 | Son Güncelleme

Yıldırım: "Terörle mücadele seçime endekslenen bir iş olamaz. Bunu böyle düşünmek bu ülkeye en büyük haksızlıktır. Bu, Türkiye'nin beka meselesi."


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