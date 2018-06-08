Yıldırım, Türk Telekom çalışanlarıyla iftar yaptı

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye 2002'de altyapı gelişmişliği bakımından dünyada 39'uncu sıradaydı. 2017 sonunda yatırımlar sonucu 9'uncu sıraya yükseldi." dedi.

Başbakan Yıldırım, Türk Telekom Ankara Genel Müdürlük Binası Açılış Töreni ve iftar programına katıldı.

Yıldırım, iftar sonrası yaptığı konuşmada, bir marka olan Türk Telekom'un 1,5 asırdan fazla geçmişi bulunduğunu belirterek, dünyanın değiştiğini, kurumların ne kadar eski tarihe sahip olursa olsun değişimi okuyamaması durumunda yok olup gideceğini söyledi.

1969'da dünyada biri aya gidilmesi, diğeri de internetin keşfi olmak üzere iki önemli olay yaşandığını anımsatan Yıldırım, kamuoyunun o dönem interneti değil aya gidişi konuştuğunu ancak aradan geçen 50 yıllık sürede internetin herkesin cebinde bulunduğunu, işinin ve gücünün en büyük aracı olduğunu dile getirdi.

Türk Telekom gibi marka bir şirketin değişimi gördüğünü, vatandaşların ve ülkenin ihtiyaçlarına, dünyadaki gelişmelere göre kendini yenilediğini belirten Yıldırım, Türk Telekom'un yeni binasının da bunun bir ifadesi olduğunu kaydetti.