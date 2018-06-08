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Yıldırım, Türk Telekom çalışanlarıyla iftar yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 22:45 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: (1) - "Türkiye 2002'de altyapı gelişmişliği bakımından dünyada 39'uncu sıradaydı. 2017 sonunda yatırımlar sonucu 9'uncu sıraya yükseldi" - "Haberleşmenin ve iletişimin en büyük önemini, vazgeçilmez olduğunu en son 15 Temmuz hain FETÖ darbesinde gördük. Medya kaynakları o kadar gelişmişti ki sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız, biz, vatandaşlarımızı darbeye karşı meydanlara çağırdık, meydanlar dolup taştı. O gece darbecilere darbeyi vurdu"

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye 2002'de altyapı gelişmişliği bakımından dünyada 39'uncu sıradaydı. 2017 sonunda yatırımlar sonucu 9'uncu sıraya yükseldi." dedi.

Başbakan Yıldırım, Türk Telekom Ankara Genel Müdürlük Binası Açılış Töreni ve iftar programına katıldı.

Yıldırım, iftar sonrası yaptığı konuşmada, bir marka olan Türk Telekom'un 1,5 asırdan fazla geçmişi bulunduğunu belirterek, dünyanın değiştiğini, kurumların ne kadar eski tarihe sahip olursa olsun değişimi okuyamaması durumunda yok olup gideceğini söyledi.

1969'da dünyada biri aya gidilmesi, diğeri de internetin keşfi olmak üzere iki önemli olay yaşandığını anımsatan Yıldırım, kamuoyunun o dönem interneti değil aya gidişi konuştuğunu ancak aradan geçen 50 yıllık sürede internetin herkesin cebinde bulunduğunu, işinin ve gücünün en büyük aracı olduğunu dile getirdi.

Türk Telekom gibi marka bir şirketin değişimi gördüğünü, vatandaşların ve ülkenin ihtiyaçlarına, dünyadaki gelişmelere göre kendini yenilediğini belirten Yıldırım, Türk Telekom'un yeni binasının da bunun bir ifadesi olduğunu kaydetti.

Yıldırım, bu yeni binanın Ankara'nın sembol binası haline geldiğini, akıllı ve çevre dostu binada iletişim sektörüyle ilgili her türlü projenin daha kısa sürede ve kaliteli bir şekilde yapılacağına inandığını vurguladı.

Ülkelerin gelişmişliğinin, sahip oldukları araziye, nüfusa ya da zenginliğe göre ölçülmediğini aktaran Yıldırım, iletişim, bilgi teknolojileri, katma değerli ürün ve hizmetlere bakıldığını dile getirdi.

"Türkiye, 2002'de altyapı gelişmişliği bakımından dünyada 39'uncu sıradaydı. 2017 sonunda yatırımlar sonucu 9'uncu sıraya yükseldi." diyen Yıldırım, bunun mutlak bir başarı ve gelişme olduğunu söyledi.

Yıldırım, haberleşme alanın yaygınlık kazanmasının hayatın her alanında yeni gelişmelere imkan sağladığını, bu sayede mesafelerin, saat farklarının ortadan kalktığını, dünyanın en batısı ile en doğusunun birbiriyle 7 gün, 24 saat haberleşebildiğini, iş yapabildiğini vurguladı.

- Bürokraside devrim

Kültürel ve ekonomik bağların daha da güçlendirilebildiğini, bu durumun karşılıklı ticaretin, turizmin, yatırımın, ortak projelerin hayata geçmesine de çok büyük imkan sağladığını ifade eden Yıldırım, bilişim ve iletişimdeki gelişmenin yaşam tarzını da değiştirdiğinin aktardı. Yıldırım, "Bugün artık elinde cep telefonu olmayan birisi için günlük hayatı sürdürmek bile ne kadar zor hale geldi. Her an işimizle, ülkeyle, değişik ilgi alanlarıyla ilgili bilgi kaynağımız elimizin altında." dedi.

Yıldırım, iletişim sayesinde bürokraside de büyük devrim yaşandığını, artık vatandaşın seyahat, ticaret ve devlet daireleriyle ilgili işlerini büyük oranda internet üzerinden, bilişim altyapısını kullanarak yapar hale geldiğini belirtti.

-"TRT'yi basarsak darbeyi yaptık zannettiler ama yanıldılar"

Haberleşmenin ve iletişimin en büyük öneminin, vazgeçilmez olduğunun, en son 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişiminde görüldüğüne işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Darbeciler 60'lı, 80'li yıllardaki gibi TRT'yi basarsak, darbeyi yaptık zannettiler ama yanıldılar. Onlar TRT'yi belki bir saatliğine işgal ettiler ama Türkiye'nin haber kaynakları, medya kaynakları o kadar gelişmişti ki sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımız, biz, vatandaşlarımızı darbeye karşı meydanlara çağırdık, meydanlar dolup taştı ve bu alçak darbeciler de hak ettikleri cezayı gördüler. Millet o gün, o gece darbecilere darbeyi vurdu. Nasıl vurdu? İşte bu iletişim sayesinde, internet sayesinde, sosyal medya sayesinde, haberleşme altyapısının çeşitlenmesi sayesinde bunu başardık."

(Sürecek)

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