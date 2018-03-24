Yıldırım ve Akar'ın şehit ailesine taziye ziyareti

Şehide Allah'tan rahmet, ailesine de sabır ve metanet dileyen Yıldırım, şehidin anne ve babasına Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim etti. Ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Buna göre, Yıldırım, ziyarette, şehidin annesi Sevim ve babası Canpolat Usta ve diğer aile üyelerine taziyelerini iletti.

Şehidin annesi Sevim Usta "Benim oğlum ortaokuldan sonra askeri liseye gitti, mesleğine emek verdi. Çalışkan bir çocuktu." dedi.

- Şehidin babasıyla yaptığı telefon görüşmesi

Oğlu Suriye sınırındayken kendisiyle telefonda konuştuklarını anlatan Canpolat Usta ise "Yavrum, biz Müslüman'ız, ne olursun Allah rızası için niyet et, de ki 'Allah'ım senin rızan için harbe gidiyorum, vatanım ve milletim için. Allah sana bir şeyi nasip veya murat ettiyse kimse önüne geçemez' dedim. Kısa bir süre sonra da görüştük, 'Baba niyetimi yaptım' dedi." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, şehidin büyük kahramanlık yaptığını, kahramanlığının evlatları ve ailesi tarafından nesilden nesile gururla anlatılacağını belirtti.

Yıldırım, "Acı büyük ama hangi uğurda fedayı can yaptığımız daha da büyük. Bu vatan sevgisi, millet sevgisi bizim insanımızda olduğu müddetçe hiçbir güç bu memlekete, bu millete zarar veremez. Bundan sonra bize düşen Oğuz Kaan ve diğer şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak. Bunun için hepimiz buna gözümüz gibi sahip çıkacağız. Eğer sizin de müsaadeniz olursa Keçiören Ovacık'ta beş okul bir arada, bir kampüs yapıyoruz. Bu külliyeye şehidimizin ismini verelim istiyoruz." diye konuştu.