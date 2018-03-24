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Yıldırım ve Akar'ın şehit ailesine taziye ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 10:45 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Kahraman Mehmetçik'imiz alçaklara gerekli cevabı verdi. Şehidimizin, şehitlerimizin kanları yerde kalmadı" - "Bu vatan sevgisi, millet sevgisi bizim insanımızda olduğu müddetçe hiçbir güç bu memlekete, bu millete zarar veremez. Bundan sonra bize düşen Oğuz Kaan ve diğer şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak"

Başbakan Binali Yıldırım, "Kahraman Mehmetçik'imiz alçaklara gerekli cevabı verdi. Şehidimizin, şehitlerimizin kanları yerde kalmadı." dedi.

Başbakanlık Basın Müşavirliğince, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanlarının, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın ailesine taziye ziyaretinde bulunmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Buna göre, Yıldırım, ziyarette, şehidin annesi Sevim ve babası Canpolat Usta ve diğer aile üyelerine taziyelerini iletti.

Şehide Allah'tan rahmet, ailesine de sabır ve metanet dileyen Yıldırım, şehidin anne ve babasına Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim etti. Ziyarette şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan Başbakan Yıldırım, şehit anne babasıyla görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin ailesine başsağlığı diledi.

Başbakan Yıldırım, "Kahraman Mehmetçiğimiz alçaklara gerekli cevabı verdi. Şehidimizin, şehitlerimizin kanları yerde kalmadı." diye konuştu.

Şehidin annesi Sevim Usta "Benim oğlum ortaokuldan sonra askeri liseye gitti, mesleğine emek verdi. Çalışkan bir çocuktu." dedi.

- Şehidin babasıyla yaptığı telefon görüşmesi

Oğlu Suriye sınırındayken kendisiyle telefonda konuştuklarını anlatan Canpolat Usta ise "Yavrum, biz Müslüman'ız, ne olursun Allah rızası için niyet et, de ki 'Allah'ım senin rızan için harbe gidiyorum, vatanım ve milletim için. Allah sana bir şeyi nasip veya murat ettiyse kimse önüne geçemez' dedim. Kısa bir süre sonra da görüştük, 'Baba niyetimi yaptım' dedi." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, şehidin büyük kahramanlık yaptığını, kahramanlığının evlatları ve ailesi tarafından nesilden nesile gururla anlatılacağını belirtti.

Yıldırım, "Acı büyük ama hangi uğurda fedayı can yaptığımız daha da büyük. Bu vatan sevgisi, millet sevgisi bizim insanımızda olduğu müddetçe hiçbir güç bu memlekete, bu millete zarar veremez. Bundan sonra bize düşen Oğuz Kaan ve diğer şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak. Bunun için hepimiz buna gözümüz gibi sahip çıkacağız. Eğer sizin de müsaadeniz olursa Keçiören Ovacık'ta beş okul bir arada, bir kampüs yapıyoruz. Bu külliyeye şehidimizin ismini verelim istiyoruz." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'a, ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler ile Ankara Valisi Ercan Topaca eşlik etti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda 23 Ocak'ta şehit olan Piyade Üsteğmen Usta'nın naaşına dün ulaşılmıştı.

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