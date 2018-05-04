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Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın adaylığı için YSK'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 11:11 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunmak üzere YSK'ye geldi

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunmak üzere Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) geldi.

Yıldırım ve Bahçeli'nin YSK'ye gelişinden önce, bina önünde geniş güvenlik önlemi alındı. Mithatpaşa Caddesi trafiğe kapatılırken çok sayıda partili destek vermek üzere bina önünde toplandı.

YSK'ye önce MHP Genel Başkanı Bahçeli, ardından da Başbakan Yıldırım geldi. Yıldırım ve Bahçeli'yi, YSK'ye gelişlerinde, Seçim Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Murat Özeren, Özel Kalem Müdürü Halit Filiz, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, MHP'nin YSK temsilcisi Türker Ercan kapıda, YSK Başkanı Sadi Güven de bina içinde karşıladı.

Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunun ardından çıkışta açıklama yapması bekleniyor.

"Cumhur İttifakı"na ilişkin protokolün ise saat 14.30'da YSK'ye sunulacağı öğrenildi.

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