Yıldırım ve Kılıçdaroğlu'ndan ortak Afrin mesajı!

Görüşme sonrası ilk açıklamayı yapan Kılıçdaroğlu, "Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Zeytin Dalı Harekatı kaçınılmaz olarak ülkenin gündemine geldi. En büyük arzumuz kimsenin burnunun kanamadan operasyonun tamamlanmasıdır. Askerlerimiz görev yaparken Suriye'nin toprak bütünlüğüne de katkı yapıyorlar" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Başbakan Binali Yıldırım da "Terör faaliyetlerini yok etmek amacıyla bir harekat başlattık. Hassasiyetimiz Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Harekat devam etmektedir" dedi.

Kilis'e taciz atışlarının yapıldığını kaydeden Başbakan, siyasi partilerin, ana muhalefet ve MHP'nin bu harekata tam destek verdiğini söyledi. Yıldırım, "Cılız sesler çıkmakla beraber kayda değer olay yoktur. Bölücü mesajlar soruşturmaya tabii tutuluyor" dedi.

Başbakan Yıldırım, dün Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile telefonla görüşmüş, Afrin'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.