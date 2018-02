Yıldırım-Zaev ortak basın toplantısı

"Terör örgütlerinin al birini vur ötekisine. İster PKK, ister YPG... Hangisi olursa olsun" diyen Yıldırım, "Bizim hudutlarımızı tehdit ediyorsa vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğine tehlike teşkil ediyorsa sınırlarımız ötesinde ülkemizi tehdit edecek birtakım oluşumlar içinde oluyorlarsa bunların hepsinin üzerine amansız bir şekilde gideceğiz. Bu sadece Türkiye'nin Türk vatandaşlarının huzuru için değil bölgede yaşayan günahsız insanların geleceği için de bizim bir sorumluluğumuz." görüşünü kaydetti.

Komşu ülkelerin aralarındaki sorunları görüşerek halletmelerinin esas olması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Komşumuz Yunanistan'la aynı fikirde olmadığımız konular var. Bunların çözümünde her zaman diyaloğu önemsiyoruz. Diyalog yolunu tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, HDP'nin hafta sonu yapılan kongresinde, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın afişlerinin salona asılması ve Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik ifadeler nedeniyle soruşturma başlatılmasına ilişkin bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Savcılık, yapılması gerekeni yapmış. Türkiye'de siyasi faaliyet gösteren siyasi partinin, her şeyden önce terörle bağını açık bir şekilde kestiğini milletimize ilan etmesi lazım. Biz bunu bekliyoruz. Biz terörü sonlandırmak için büyük mücadele veriyoruz. Şehitlerimiz, gazilerimiz, sivil vatandaşlarımız terör saldırılarıyla hayatını kaybediyor. Hal böyleyken, siyasi parti kimliğinde bir oluşum terör örgütüyle iç içe terör örgütünün baskısından kendisini kurtaramamışsa o zaman meşruiyetini kaybetmiş demektir. Hiç kimsenin suç işleme lüksü yoktur. Türkiye bir hukuk devleti, hukuk devleti içerisinde işlenen her türlü suçun, yapılan her türlü kanunsuz eylemin karşılığı vardır. Hukuk, yargı gereğini yapacaktır. "

(Bitti)