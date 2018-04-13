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Yıldırım'dan Anayasa Mahkemesi'ne ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 15:02 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü.

Yıldırım, Gölbaşı ilçesinde kıldığı cuma namazı öncesinde Başkan Arslan'ı makamında ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

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