Yıldırım'dan Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemelerine veda ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'a veda ziyaretinde bulundu.
Başbakan Yıldırım, Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemelerinin bulunduğu kampüse gelişinde Arslan ve Dursun tarafından kapıda karşılandı.
Yıldırım, önce Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan ile makamında görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.
Daha sonra yürüyerek Uyuşmazlık Mahkemesine geçen Yıldırım, Dursun ile makamında yaklaşık 30 dakika basına kapalı görüştü.
Yıldırım, ziyaretinin sonunda Arslan ve Dursun tarafından makam otomobiline kadar uğurladı.
Karşılama ve uğurlamada Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Selim Erdem ile Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Sekreteri Mevlüt Dönertaş da hazır bulundu.
Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında
Alattin Çakıcı'nin sağlık raporu ortaya çıktı: Hayatını kaybetme olasılığı yüksek!
Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler
CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya çok sert eleştiri: Sen kimsin
O model telefonu olanlar dikkat! Rehberdekilere rastgele fotoğraf gönderiyor!
İYİ Parti'den AK Parti'ye destek sinyali
Turizm şirketi Thomas Cook'tan yeni skandal! Yer: Türkiye!
Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Rita Ora annesiyle tatilde
Okuyucu Yorumları 0 yorum