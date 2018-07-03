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Yıldırım'dan Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemelerine veda ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 18:51 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, veda ziyaretleri kapsamında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'u ziyaret etti

Yıldırım'dan Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemelerine veda ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'a veda ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemelerinin bulunduğu kampüse gelişinde Arslan ve Dursun tarafından kapıda karşılandı.

Yıldırım, önce Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan ile makamında görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü.

Daha sonra yürüyerek Uyuşmazlık Mahkemesine geçen Yıldırım, Dursun ile makamında yaklaşık 30 dakika basına kapalı görüştü.

Yıldırım, ziyaretinin sonunda Arslan ve Dursun tarafından makam otomobiline kadar uğurladı.

Karşılama ve uğurlamada Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Selim Erdem ile Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Sekreteri Mevlüt Dönertaş da hazır bulundu.

Yıldırım'dan Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemelerine veda ziyareti<br />

Yıldırım'dan Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemelerine veda ziyareti<br />

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