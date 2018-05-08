Yıldırım'dan Avrupa Günü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığının olağan siyasi söylemlere dönüşmesi, AB'nin geleceği hakkındaki endişeleri artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, temeli yüzyıllar öncesine dayanan Avrupa bütünleşmesi fikrinin Schuman Deklarasyonu ile 68 yıl önce vücut bulduğunu anımsattı.

Yakın tarihin en büyük savaşlarına sahne olan Avrupa'da hayata geçirilen Avrupa Birliği'nin (AB) tarihin en büyük barış projesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, AB'nin siyasi ve ekonomik alanda tezahür eden bütünleşme gayesinin tüm dünya barışı için önemli sorumluluklar üstlenme iddiasını da beraberinde getirdiğini vurguladı.

"AB, küresel anlamda söz sahibi olmak ve dünyada barışın sağlanması için kurucu değerlerini yaymak istiyorsa bunu, bütünleşmesini gerçek anlamda tamamlamadan, dolayısıyla Türkiye'nin üyeliği gerçekleşmeden başaramaz." ifadelerini kullanan Yıldırım, içinde bulunulan dönemde AB'nin büyük iç ve dış sınamalarla karşı karşıya olduğunu aktardı.