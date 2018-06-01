Yıldırım'dan Bulgaristan Başbakanı Borisov'a davet

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) açılış törenine davet etti.
Başbakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Yıldırım, bugün Bulgaristan Başbakanı Borisov'u telefonla aradı.
Binali Yıldırım, telefon görüşmesinde, Borisov'u 12 Haziran'da Eskişehir'de düzenlenecek TANAP açılış törenine davet etti.
Boyko Borisov ise törene üst düzeyde katılım sağlayacaklarını belirtti.
Sıcak bir atmosferde geçen görüşmede, Başbakanlar ilk fırsatta görüşmek konusunda mutabık kaldı.
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