HABER

Yıldırım'dan, Cemal Safi'nin ailesine taziye telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, ünlü şair Cemal Safi'nin kızını telefonla arayarak, başsağlığı diledi

Başbakan Binali Yıldırım, 17 Nisan 2018'de vefat eden ünlü şair Cemal Safi'nin kızı Ebru Safi'yi telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.

Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede 17 Nisan'da vefat eden şair Cemal Safi'nin kızı Ebru Safi'yi telefonla aradı.

Yıldırım, Cemal Safi'ye Allah'tan rahmet, Safi ailesine de sabır dileğinde bulundu.

24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!
24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!24 Haziran seçimiyle ilgili flaş açıklama!
AK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafıAK Parti'nin kritik isminden erken seçim itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
17 Nisan Başbakanlık Basın Müşavirliği Şair Cemal Safi

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

Başkandan liselilere uyarı! 'Kavşaklarda ilişkiye girmeyin'

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

Survivor canlı yayınında skandal! Bir anda göğüslerini açtı

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

'24 Haziran seçim kararını bu yüzden aldılar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama

Temel Karamollaoğlu'ndan 24 Haziran seçim sonuçları hakkında açıklama

Son dakika! 24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

Son dakika! 24 haziran seçim kararının ardından CHP ve İYİ Parti bir araya gelecek

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması

Devlet Bahçeli'den 24 Haziran seçimi açıklaması

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!

Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!

Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Erken seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

Kılıçdaroğlu 24 Haziran erken seçiminde aday olmayacak! İşte ankette öne çıkan isimler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.