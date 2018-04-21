Yıldırım'dan, Cemal Safi'nin ailesine taziye telefonu

Başbakan Binali Yıldırım, 17 Nisan 2018'de vefat eden ünlü şair Cemal Safi'nin kızı Ebru Safi'yi telefonla arayarak, taziye dileklerini iletti.

Başbakanlık Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Yıldırım, tedavi gördüğü hastanede 17 Nisan'da vefat eden şair Cemal Safi'nin kızı Ebru Safi'yi telefonla aradı.

Yıldırım, Cemal Safi'ye Allah'tan rahmet, Safi ailesine de sabır dileğinde bulundu.