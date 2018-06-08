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Yıldırım'dan Demirören ailesine taziye

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 14:59 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i telefonla arayarak, babası Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi

BİTLİS (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı dolayısıyla TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i telefonla aradı.

Görüşmede, Demirören'e, babasının vefatı dolayısıyla taziyelerini ileten Başbakan Yıldırım, Demirören ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

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