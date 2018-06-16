HABER

Yıldırım'dan hasta ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalara ziyarette bulundu

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'nı memleketi Erzincan'da karşılayan Yıldırım, bayramın ikinci günü çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığında Mehmetçik ile bayramlaşan Yıldırım, daha sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Yıldırım'ın, basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretine ilişkin görüntüler Başbakanlık Basın Müşavirliğince paylaşıldı.

Tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yıldırım, hastaların bayramını tebrik etti.

Ziyaret sırasında yaşlı bir hasta Başbakan Yıldırım'a sarılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamını iletmesini istedi.

Hastanın, "Hepinize kurban olurum. Allah sizden razı olsun. Seni gördüm ya çok şükür Rabb'ime. Biz sizi çok seviyoruz." sözleri üzerine Yıldırım, "Ana, dua et bize." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti Erzincan milletvekili adayları Süleyman Karaman ve Burhan Çakır eşlik etti.

PARTNEREvliliğin zamanı geldiEvliliğin zamanı geldi
Başbakan Yıldırım: Yapmak için değil, yıkmak için destek istiyorlarBaşbakan Yıldırım: Yapmak için değil, yıkmak için destek istiyorlar
Akşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğimAkşener: Halep'te, Türkiye'den vatanına giden Suriyeliler ile iftar edeceğim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım il jandarma komutanlığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

En Çok Okunan Haberler

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

Gençleri bu halde buldular! Nefes kesen operasyon

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Erdoğan'ın HDP videosuna Muharrem İnce'den sert sözler

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

Beykoz mitinginde Muharrem İnce'yi sinirlendiren olay!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suruç olayının müsebbibi Muharrem İnce

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

CHP'li Özel'in ezan iddiasına Bozdağ'dan yanıt

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

HDP'den Suruç'taki saldırıyla ilgili açıklama

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Devlet Bahçeli'den Sapanca'daki vahşetle ilgili açıklama: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.