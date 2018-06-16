Yıldırım'dan hasta ziyareti

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Ramazan Bayramı'nı memleketi Erzincan'da karşılayan Yıldırım, bayramın ikinci günü çeşitli ziyaretlerde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığında Mehmetçik ile bayramlaşan Yıldırım, daha sonra Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.
Yıldırım'ın, basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretine ilişkin görüntüler Başbakanlık Basın Müşavirliğince paylaşıldı.
Tedavi gören hastalara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yıldırım, hastaların bayramını tebrik etti.
Ziyaret sırasında yaşlı bir hasta Başbakan Yıldırım'a sarılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamını iletmesini istedi.
Hastanın, "Hepinize kurban olurum. Allah sizden razı olsun. Seni gördüm ya çok şükür Rabb'ime. Biz sizi çok seviyoruz." sözleri üzerine Yıldırım, "Ana, dua et bize." ifadesini kullandı.
Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, AK Parti Erzincan milletvekili adayları Süleyman Karaman ve Burhan Çakır eşlik etti.
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