Yıldırım'dan İnce'ye: Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? (2)

BAŞBAKAN LÜLEBURGAZ'DA KONUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım, Edirne'nin ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde vatandaşlara seslendi. Mitingin yapıldığı Kongre Meydanı'na seçim otobüsüyle gelen Yıldırım, kendisini bekleyenleri selamladı. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştiren Yıldırım, diğer adayların boş vaatlerde bulunduğunu ifade ederek, "Birileri bu millete hakaret ederken, biz milletimizin hissiyatını kendimize rehber edindik. Boş konuşanla iş yapanı bu millet iyi ayırır. Birileri bu millete boş vaatlerde bulunuyor, yapılanları karalamaya çalışıyor, çamur atıyor. Güneş hiç balçıkla sıvanır mı Lüleburgaz? Ama ne yaparsa yapsınlar, sandık 12 kez önünüze geldi, 13'ncü kere gelecekler, 12'sinde de boş konuşanlara, boş laf edenlere hak ettiği cevabı verdik, yine vereceğimizden eminim" dedi.

'EDİRNE'Yİ ÇOK SEVDİĞİNDEN Mİ GİTTİ ?'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aday olduktan sonra Edirne'ye giderek HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini anlatan Başbakan Yıldırım, "Şimdi Edirne'den geliyorum. Lüleburgaz bunu iyi dinlesin. Edirne, cumhurbaşkanı adayları belli oldu, hemen ilk günden itibaren Muharrem İnce hemen koşa koşa Edirne'ye gitti. Niçin gitti biliyor musunuz? Edirne'yi çok sevdiğinden mi gitti? PKK'ya açıkça destek veren, PKK'lıların cenazesine gitmeyenlere cezalandırırım diyen hapisteki, 6-7 Ekim olaylarının failini ziyarete gitti. Cumhuriyetin kurucusu, CHP'ye destek veren kardeşlerime sesleniyorum. Bölücülere, bu ülkenin polisini, öğretmenlerini gözünü kırpmadan öldürenlere destek vermek neyin nesi oluyor? Buradan soruyorum. Bunun hesabını Lüleburgaz soracak mı? Atatürk'ün partisini bu durumlara düşürenlere hesap soracak mısınız?" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE TERÖRÜ BİTME NOKTASINA GETİRDİK'

Türkiye'de terörü bitirme noktasına getirdiklerini kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, diğer adayların terörle mücadeleden bahsetmediğini belirterek şunları söyledi:

"FETÖ, PKK, DEAŞ başta olmak üzere terörle mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz. Sürekli Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmekten bahsediyorlar değil mi? Dışarıdakilerde sözde dostlarımızda aynı şeyi söylüyorlar. 'Türkiye ile biz birlikte yol yürürüz ama Tayyip Erdoğan olsun'. Niye? Tayyip Erdoğan dik duruyor, eğilmiyor onun için hazmedemiyorlar. Bu adayların hiç terörden, terörle mücadeleden bahsettiğini duydunuz mu? Edemezler, el altından iş birliği yapıyorlar çünkü. Türkiye'de terörü bitme noktasına getirdik. Şimdi Kandil'e kaçıyorlar, nereye kaçarsalar kaçsınlar, enselerindeyiz, bulundukları yerde etkisiz hale getireceğiz."

Başbakan Yıldırım, konuşmasının son bölümünde Lüleburgaz'a ve Kırklareli'ne yapılan yatırımları anlatarak, partisinin milletvekili adaylarını tanıttı ve oy istedi.