Yıldırım'dan İnce'ye: Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü?

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinde ziyaretine tepki göstererek, "Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı adayıysan, bu milletin askerini, bu milletin polisini, bu milletin sivil vatandaşını katledenlere destek olamazsın. Amansız bir şekilde terörle mücadele eden generallerin apoletini sökmek senin haddine mi?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını bugün Edirne ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sürdürdü. Edirne Selimiye Camii Meydanı'nda halka seslenen Başbakan Yıldırım, 16 yılda yaptıkları hizmetleri anlattı.

Türkiye'ye 16 yılda 3 kat büyüttüklerini söyleyen Yıldırım, "İhracat rekorları kırdık, geçtiğimiz yıllarda 10 yıl içerisinde neredeyse 8 milyon vatandaşımızı yeni iş aş imkanı yarattık. Bu sayı Avrupa Birliği ülkelerinin tamamının oluşturduğu istihdam sayısından daha fazla. Eğitimde dev yatırımlar yaptık. 284 bin derslik yaptık, evlatlarımızın hizmetine verdik. Şehir hastaneleri kurduk. Edirne'ye 400 yataklı güzel bir hastane yaptık mı? Bütün ilçelerine hastane yaptık mı? Hayırlı uğurlu olsun. 5 bin ambulans aldık. Yurdun her yerinde 383 kilometre uzunlukta 258 tane tünel açtık. Bakın Ak Parti iktidarından önceki iktidarlar 30 yılda 3 bin metrelik Bolu Tüneli'ni açamadı. Ak Parti iktidarı 400 kilometreye yakın tüneli 15 yıla sığdırdı. Dünyanın ikinci büyük tüneli Ovit Tüneli de önümüzdeki çarşamba günü açılacak. Kardeşlerim, biz kendimizi bu ülkeye ait gören insanlarımız ve daima milletimizin hizmetindeyiz."

'ESNAFIMIZA MÜJDE VERİYORUM'

Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere dini bayramlar öncesinde ikramiyi verme kararı aldıklarını belirterek, "Onu bile çarpıtmaya çalışıyorlar. Yok az verecek , çok verecek, vermeyecek diye milletin kafasını karıştırıyorlar. Adılar mı emeklileriniz? Güle, güle kullansınlar. Daha fazlasına layık emeklilerimiz. İnşallah imkanlarımız daha fazla gelişirse, daha fazla imkan sağlayacağız. Bu arada esnafımızı da bir müjde verelim buradan, Edirne'den esnafımıza müjde veriyorum. Evet şimdi Türkiye'nin her tarafında 750 bin tane esnaf basit usulde vergi veriyor. 2018'de bu esnafımızdan 9 bin bira altında kazanç elde edenler hiç vergi vermeyecek. Vergiden muaf olacaklar. Hayırlı, uğurlu olsun. Bir de çok önemli bir iş yaptık bu ara imar barışı. İmar barışı büyük bir reformdur bugün Türkiye'de 13 milyon bina, işyeri, gece kondu, ruhsatsız yapı var. Yani en az 13 milyon hane nüfus sayısını sayarsan 40 milyon vatandaşımızın devletle, belediyelerle sorun var. Bu sorun 50 yıldır devam ediyor. Dedik ki, devlet, milletle kavgalı olmaz. Devletin işi millete hizmet etmektir onun için barış elimizi uzattık, imar barışını getirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz cuma günü başladı müracaatlar. Çok müthiş bir ilgi var. İl müdürlüklerimizden, internet üzerinden, evinde elektriği, suyu olmayan, imarı olmayan, kat mülkiyeti olmayan, mülkiyet sorunu olan, imara aykırılıkları olan herkes bütün vatandaşlarımız bu tarihi fırsatı değerlendirsinler istiyoruz" dedi.

'EKONOMİ ÜZERİNDEN AYAR VERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin geliştiğini ve büyüdüğünü anlatarak, "Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe, ekonomi üzerinden seçim üzeri ayar vermeye çalışıyorlar. Maksat Recep Tayyip Erdoğan kazanmasın. Edirne ne diyorsunuz? Güçleri yetebilir mi? Milletin adamını engelleye birler mi? Bunlar sadece, sadece dışarıda değil, bunların içerine şak şakçıları da var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin önünü kesemezler. Bakın gururla izliyoruz. Türkiye'nin en iyi markalarından biri Türk Hava Yolları. Bugün dünyada 8'inci, Avrupa'da 2'inci hava yolu seçildi. Yüzde 81 dolulukla dünyanın 307 noktasına uçuş yapıyor. Yine Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlayacak Türk akımı bu yıl sonu tamamlanıyoruz. TANAP projesini açılışın sayın cumhurbaşkanımız 12'sinde Eskişehir'den yapacak. İlk gaz inşallah bu yıl içerisinde geliyor" dedi.

'ASIL İLKELLİK YERLİ OTOMOBİLE KARŞI ÇIKMAKTIR'

Yerli otomobilin tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Kendini yerli ve milli olarak tanıtan Muharrem İnce de diyor ki, yerli otomobil yapmak ilkelliktir. Asıl ilkellik yerli otomobile karşı çıkmaktır. Yerli otomobil fabrikasında 200 bin araç üretilecek, binlerce kardeşimiz iş sahibi olacak. Yerli otomobil senin bildiğin otomobil değil, sürücüsü olmadan da gidecek bu otomobil. Bu otomobil akıllı otomobil ilkel değil Muharrem İnce. İlkel değil akıllısını yapıyoruz akıllısını. Aklını başına alda yerli ve milli girişimlere karşı çıkma. Yoksa Edirneliler sana hesabını sorar" dedi.

İNCE'YE ZİYARET TEPKİSİ

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra ilk işinin Edirne'ye gelerek cezaevinde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sizinle görüşmeye mi geldi? Yok. Orada cezaevindeki PKK'ya arka çıkan, 'PKK'lıların cenazesine gitmezseniz sizin hesabınızı görerim' diyenlere, orada 6-7 Ekim olaylarını, insanları sokağa çağırarak, 53 tane masum insanımızın kanına girenlerin cezaevinde ziyaretine gidiyor. Ona moral veriyor. Teröre destek verenlere moral vermek sana mı düştü? Sen bu ülkenin cumhurbaşkanı adayıysan, bu milletin askerini, bu milletin polisini, bu milletin sivil vatandaşını katledenlere destek olamazsın. Böylece Türkiye'yi temsil edemezsin. Amansız bir şekilde terörle mücadele eden generallerin apoletini sökmek senin haddine mi? Kardeşlerim Alparslan da bizim, Fatih de bizim Mustafa Kemal Atatürk de bizim. Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz."

'PKK, FETÖ, TERÖR KARDEŞLİĞİ YAPIYOR'

Başbakan Binali Yıldırım, cumhurbaşkanlığı seçimlerin de iki söylemin ön plana çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Aslında iki zihniyetin yarışı var. Biri Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesin de çıkarmaya çalışan, bunun sözünü veren Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları. Öte yandan Ak Parti'nin 16 yıldır Türkiye'ye kazandırdıkların durduracağını, iptal edeceğini ve yapmayacağını söyleyen bir ekip. Bunlar kim? Bunlar yıkım ekibi, yıkım. Ak Parti yapar, bunlar yıkar. Bir yandan terörle mücadele, beka meselesi diyen, memleket meselesi diyen Recep Tayyip Erdoğan, diğer taraftan terörü ülkemiz üzerinde yapılan terörün ülkemiz üzerinde yaptığı planları görmezden gelen ekip. Bakın değerli kardeşlerim. Yakalanan PKK'lı terörist ne diyor? İfadesinde, 'YPG, PKK, HDP'nin başlattığı hendek kalkışmasında ve 15 Temmuz darbe girişimde FETÖ ile PKK biz birlikte çalıştık.' Görüyorsunuz biz boşuna terör demedik. Bunların ipi aynı yerde, bunlar aynı merkezden yönetiliyorlar, bunlar proje örgütleri. Efendileri ne derse onu yapıyorlar. Değerli kardeşlerim, bu tam bir terör kardeşliğidir. PKK, FETÖ terör kardeşliği yapıyor. FETÖ ile PKK'nın aynı kaynaktan beslendiğini milletimiz 15 Temmuz'da gördü. Bayrakları, amblemleri farklı olabilir ancak ruhları bir, kirli emelleri birdir. Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları için sahaya çıkan adayların cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dışında hiç terörle ilgili bir şey söyleyenini duydunuz mu? Türkiye'nin terör problemini nasıl çözeceklerine şahit oldunuz mu? Olamazsınız çünkü, el altından işbirliği halindeler. El altından teröre destek veren HDP ile işbirliği yapıyorlar."

'TERÖRİSTLER YURT İÇİNDEN DIŞINA KAÇIYOR'

Terörle mücadeleye değinen Başbakan Binali Yıldırım, yerli ve milli insansız hava araçlarının teröre göz açtırmadığını belirterek, terörle mücadelede çok başarılar sağlandığını söyledi. İnsanlıktan takati olmayan terör örgütünün takatinin tükendiğini söyleyin Yıldırım, "Burandan açıklıyorum. Şimdi yurt içinden yurtdışına kaçmaya başladılar. Nereye giderseniz gidin, Kandil'e gidersiniz orada da bulacağız, Fizan'a giderseniz orada da bulacağız. Bu milletin, bu memleketin başına bela olmaktan kurtaracağız. Kahramanlarımız adım adım ilerliyor. YPG, PKK, DEAŞ, DHKP-C, FETÖ, al birini vur ötekine. Adınız ne olursa olsun, kökününüz topunu kazıyacağız. Son terörist yok olana kadar, son silah susuncaya kadar kararlı mücadeleyi sürdüreceğiz. Efendim çözüm ne çözümü kardeşim vatandaşı katleden, masum insanları hayatına giren, ülkenin birliğini, beraberliğine, ay yıldızlı bayrağına düşman olanlarla çözüm olur mu? Çözüm PKK sorununun tamamıyla yok olmasıyla mümkündür. Bu PKK meselesini Türkiye'nin gündeminden çıkarmaya ahdettik. Millet biliyor ki, yaparsa Ak Parti yapar. Edirne 24 Haziran'da bütün terör örgütlerine iyi bir Osmanlı tokadı vuralım mı? Cumhur ittifakı ile şer odaklarına hak ettiği cevabı verelim mi? Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için birlikte yürümeye var mısın? Harikasın Edirne, muhteşemsin Edirne. Sizin bu desteğiniz oldukça bizim sırtımız yere gelmez" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Edirne'ye yaptıkları hizmetleri de anlatarak, Edirne-İstanbul arasındaki hızlı tren için bu yıl çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

