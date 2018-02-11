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Yıldırım'dan Medvedev'e taziye telgrafı

POLİTİKA HABERLERİ | 11.02.2018 23:32 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, uçak kazasında 71 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye telgrafı gönderdi

Başbakan Binali Yıldırım, uçak kazasında 71 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev'e taziye telgrafı gönderdi.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Başbakan Yıldırım, içinde 71 kişi bulunan yolcu uçağının Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmesi nedeniyle Rusya Başbakanı Medvedev'e taziye telgrafı göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

Yıldırım, telgrafında, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, şahsınızda hükümetinize ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım Moskova Domodedovo Havaalanı Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev

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