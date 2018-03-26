Başbakan Binali Yıldırım, Rusya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği alışveriş merkezi yangınıyla ilgili Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev'e taziye mesajı gönderdi.

Başbakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Yıldırım mesajında, Rusya'nın Kemerovo kentindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında çocuklar dahil çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını büyük bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Yıldırım, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve metanet, şahsınızda dost Rus halkına ve hükümetinize, milletim, hükümetim ve şahsım adına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.