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Yıldırım'dan şehit ailesine "başsağlığı" telefonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Ağrı'da şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Pampal'ın babasını telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti

Başbakan Binali Yıldırım Ağrı Doğubeyazıt'ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın ailesine başsağlığı diledi.

Başbakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Yıldırım, memleketi Yozgat'ta toprağa verilen şehit Pampal'ın babası Mehmet Pampal'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

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