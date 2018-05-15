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Yıldırım'dan üç lidere İİT zirvesi daveti

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, telefonda görüştüğü Bangladeş, Fas ve Pakistanlı mevkidaşlarını İstanbul'daki İİT Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti

Başbakan Binali Yıldırım, Bangladeşli mevkidaşı Sheikha Hasina, Faslı mevkidaşı Sadeddin el-Osmani ve Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'yi İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Hasina, el-Osmani ve Abbasi ile telefonla görüştü.

Görüşmede üç liderin ramazan ayını kutlayan Başbakan Yıldırım, üç lideri Filistinlilerin yaşadığı insanlık dışı olaylar bağlamında cuma günü İstanbul’da Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilecek İİT Olağanüstü Zirvesi'ne davet etti.

Üç liderin de zirveye ülkelerinden mümkün olan en üst düzeyde katılım konusunda olumlu yanıt verdikleri, Türkiye'nin bu konudaki görüşlerini ve Filistin halkının acısını paylaştıklarını ifade ettikleri belirtildi.

Başbakan Yıldırım'ın, ayrıca bugün Irak, Katar ve Cezayirli mevkidaşlarıyla da birer telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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İİT

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