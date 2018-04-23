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Yılmaz Büyükerşen'den 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 12:14 | Son Güncelleme

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, 23 Nisan nedeniyle makam koltuğunu ortaokul öğrencilerine bıraktı. Büyükerşen, CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında isminin geçtiğini soran gazeteciye,"Ben bugün belediye başkanı değilim. Bugünkü belediye başkanına sorun soruları" dedi.

Yılmaz Büyükerşen'den 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Eskişehir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen makam koltuğunu Doktor Halil Akkurt Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri Şevval Yüce ve Ferhat Berkay Eriş'e bıraktı. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Yılmaz Büyükerşen daha sonra gazetecilere 23 Nisan ile ilgili olarak

"23 Nisan aslında Türkiye için, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir bakıma cumhuriyet ve parlamenter rejimin doğuşunun simge bir tarihidir. Hepimizin bildiği gibi Atatürk 23 Nisan'ı ulusal egemenlik, Türk ulusunun ulusal egemenliği ve çocuk bayramı ilan etmiştir. Ama ne yazık ki bayramı eskisi gibi kutlayamıyoruz. Bu en büyük üzüntülerimden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

'FRANKFURT'A GİDEMEDİM'

Eskişehir ile kardeş şehir olan Almanya'nın Frankfurt kentinde de bugün 23 Nisan'ın kutlandığını belirten Yılmaz Büyükerşen, kendisinin de bugün için Frankfurt'a davet edildiğini söyleyerek, "Bugün ben Türkiye'deki etkinlikler bakımından maalesef gidemedim ama bugün de haber aldık ki, 23 Nisan'ı Frankfurt'ta Türk çocuklarıyla ve diğer göçmen çocuklarıyla, Almanya'daki göçmen çocuklarıyla kutlayacaklar" diye konuştu.

'BUKÜNKÜ BELEDİYE BAŞKANINA SORUN'

Bir gazetecinin 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde cumhurbaşkanı adayı açıklanacak. Sizin de isminiz geçiyor. Bu Eskişehir için önemli bir şey. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru üzerine "Ben bugün belediye başkanı değilim. Bugünkü belediye başkanına sorun soruları" dedi.

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Yılmaz Büyükerşen CHP 24 haziran seçimleri

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