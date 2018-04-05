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"Yılmaz savaşçılar 'Erdoğan kararlılığının' temsilcisi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

FETÖ ile mücadelede 5 ayrı sıfatlamayla gruplandırılabilecek kadroların olduğunu söyleyen Prof.

İSTANBUL, (DHA)- FETÖ ile mücadelede 5 ayrı sıfatlamayla gruplandırılabilecek kadroların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Yılmaz savaşçı kadrolar, bu mücadelede 'Erdoğan kararlılığının' temsilcisi durumunda" dedi.

FETÖ ile mücadelede yapılacak virüs taramasının kararlılıkla gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çeken İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Bizim zaviyemizden görünen ve değerlendirilenler esasen FETÖ mücadelesinde bugüne değin yaşadıklarımızdan çıkartılan sonuçlardır. Mücadelede 5 ayrı sıfatlamayla gruplandırılabilecek kadroların varlığından söz edilebilir. Bunlar; yılmaz savaşçı, duyarsız, korkak, gri, kripto kadrolardır" diye konuştu.

"HİÇ KİMSE MÜCADELE ETMESE BEN YETERİM"

FETÖ mücadelesinde 'hiç kimse mücadele etmese de ben yeterim, ben varım ve canım pahasına bu mücadelenin neferiyim' diyen yılmaz savaşçıların olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, bu kişilerin örgütün tüm kılcal damarlarını ve köklerini kazıyacağı noktayı mücadelenin nirengi olarak kabul ettiklerini söyledi. Bu kişilerin bulunduğunu kurum ve kuruluşta yaptığı FETÖ mücadelesinde 'Erdoğan kararlılığının' temsilcisi olduğunu anlatan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Yılmaz Savaşçılar, kılı kırk yararak, haksızlıklar, mağduriyetler üretilmesinin de özünde FETÖ’ye yaradığının bilinciyle, sabırla, son derece hassas ve titiz çalışarak, örgütün kripto yeteneğini çok iyi analiz ederek mücadelesini inançla, yılmadan sürdürenlerden oluşuyor" dedi.

"DUYARSIZLAR YAŞANMIŞLIKLARI SİLEMİYOR"

15 Temmuz gerçeğini yeterince kavrayamayan ve bu mücadelenin küresel sömürü baronlarına ve maşalarına karşı verilen milli mücadele olduğunu yeterince anlayamayanları 'duyarsızlar' olarak tanımlayan Hacısalihoğlu, "Bu kişilerin, kısmen de olsa geçmişte FETÖ ile zaman zaman yolları kesişmiştir. Buna bağlı olarak, geçmişte yaşanmışlıkları zihninde bir türlü silemezler. Mücadelenin iktidar-muhalefet çekişmesinden bağımsız bir memleket meselesi düzeyinde ele alınması gerektiğini benimsemezler" diye konuştu.

"KORKAKLARIN KAYGILARI ÖN PLANDA"

Karakteri gereği yeterince mücadele azmi olmayanların 'ürkek, korkak kadrolar' içinde yer aldığını belirten Hacısalihoğlu, "Kişisel kaygılarını mücadelenin önüne koyan bu kişiler, örgütün arkasındaki küresel aktörlerden, küresel şer ağından çekinen ürkenler, korkanlarsan oluşur. 'Ne olur, ne olmaz, yaprak döner' kaygısıyla, örgütün arkasındaki küresel gücün, Türkiye’nin milli gücünü bugün değilse yarın kırabileceği korkusuyla şahsi konumunu kaybetme kaygısı taşırlar" ifadelerini kullandı.

GRİ KADROLAR GEÇMİŞTEN SIYRILAMIYOR

Örgütün geçmişte şahsi çıkarları adına yararını gören ve bunun etkisinden sıyrılamayanların 'gri kadrolar' içinde yer aldığını ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Gri kadroları, kendisi hakkında örgütün elinde geçmişe ait çok sayıda verisi bulunan ve bu nedenle özgür davranma yeteneğini yitirenler oluşturuyor. Elinde konumu, fırsatı son derece sinsice yollarla çeşitli fitneler çıkararak, ülke ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aleyhine kullananlar kişiler bunun içinde yer alıyor."

EN MAHREM KADRO: KRİPTO

Örgütün en mahrem kadrolarının 'kripto kadrolar' olduğunun altını çizen Hacısalihoğlu, "Bu kişiler, kendilerini çok iyi gizleyerek, sinsice mücadeleye zarar vermenin yollarını üreten ve uygulayanlar. FETÖ mensubu olduğunu itiraf etmek zorunda kalan Yüzbaşı Burak Akın benzeri durumda olan ve henüz deşifre olamayanlar" şeklinde konuştu.

YÜZBAŞI YAKALANACAĞINI ANLAYINCA TESLİM OLMUŞTU

FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim olan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın, 'yakalanacağını anlayınca teslim olmaya karar verdiğini' açıklamıştı. Akın, askeri lisede hazırlık okurken kendisine kod adı kullanmak gerektiğinin söylendiğini belirterek, FETÖ içinde 'Cenk' kod adını kullandığını itiraf etmişti.

(FOTOĞRAF)

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