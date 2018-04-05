"Yılmaz savaşçılar 'Erdoğan kararlılığının' temsilcisi"

İSTANBUL, (DHA)- FETÖ ile mücadelede 5 ayrı sıfatlamayla gruplandırılabilecek kadroların olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Yılmaz savaşçı kadrolar, bu mücadelede 'Erdoğan kararlılığının' temsilcisi durumunda" dedi. FETÖ ile mücadelede yapılacak virüs taramasının kararlılıkla gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çeken İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "Bizim zaviyemizden görünen ve değerlendirilenler esasen FETÖ mücadelesinde bugüne değin yaşadıklarımızdan çıkartılan sonuçlardır. Mücadelede 5 ayrı sıfatlamayla gruplandırılabilecek kadroların varlığından söz edilebilir. Bunlar; yılmaz savaşçı, duyarsız, korkak, gri, kripto kadrolardır" diye konuştu. "HİÇ KİMSE MÜCADELE ETMESE BEN YETERİM" FETÖ mücadelesinde 'hiç kimse mücadele etmese de ben yeterim, ben varım ve canım pahasına bu mücadelenin neferiyim' diyen yılmaz savaşçıların olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, bu kişilerin örgütün tüm kılcal damarlarını ve köklerini kazıyacağı noktayı mücadelenin nirengi olarak kabul ettiklerini söyledi. Bu kişilerin bulunduğunu kurum ve kuruluşta yaptığı FETÖ mücadelesinde 'Erdoğan kararlılığının' temsilcisi olduğunu anlatan Prof. Dr. Hacısalihoğlu, "Yılmaz Savaşçılar, kılı kırk yararak, haksızlıklar, mağduriyetler üretilmesinin de özünde FETÖ’ye yaradığının bilinciyle, sabırla, son derece hassas ve titiz çalışarak, örgütün kripto yeteneğini çok iyi analiz ederek mücadelesini inançla, yılmadan sürdürenlerden oluşuyor" dedi.

"DUYARSIZLAR YAŞANMIŞLIKLARI SİLEMİYOR" 15 Temmuz gerçeğini yeterince kavrayamayan ve bu mücadelenin küresel sömürü baronlarına ve maşalarına karşı verilen milli mücadele olduğunu yeterince anlayamayanları 'duyarsızlar' olarak tanımlayan Hacısalihoğlu, "Bu kişilerin, kısmen de olsa geçmişte FETÖ ile zaman zaman yolları kesişmiştir. Buna bağlı olarak, geçmişte yaşanmışlıkları zihninde bir türlü silemezler. Mücadelenin iktidar-muhalefet çekişmesinden bağımsız bir memleket meselesi düzeyinde ele alınması gerektiğini benimsemezler" diye konuştu. "KORKAKLARIN KAYGILARI ÖN PLANDA" Karakteri gereği yeterince mücadele azmi olmayanların 'ürkek, korkak kadrolar' içinde yer aldığını belirten Hacısalihoğlu, "Kişisel kaygılarını mücadelenin önüne koyan bu kişiler, örgütün arkasındaki küresel aktörlerden, küresel şer ağından çekinen ürkenler, korkanlarsan oluşur. 'Ne olur, ne olmaz, yaprak döner' kaygısıyla, örgütün arkasındaki küresel gücün, Türkiye’nin milli gücünü bugün değilse yarın kırabileceği korkusuyla şahsi konumunu kaybetme kaygısı taşırlar" ifadelerini kullandı.