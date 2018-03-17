Yılmaztekin, “Afrin’de 7 düvele karşı savaşıyoruz, zafer muhakkaktır”

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Kemalettin Yılmaztekin, memleketi Şanlıurfa’da katıldığı bir televizyon programında, Afrin operasyonundan Cumhur ittifakı ve muhalefetin tutumuna kadar ülke gündemindeki birçok konuyu değerlendirdi.

Afrin’e Zeytin Dalı Harekatını değerlendirerek konuşmasına başlayan Milletvekili Yılmaztekin, “Afrin olması gereken hatta biraz da geç kaldığımız operasyondu. Afrin’de tahkimatı gördünüz. Çimentosunu Halep’e yakın bir Fransız Fabrikası, müteahhitliğini mühendisliğini Almanın, fikir babalığının Amerikalının yaptığı NATO standartlarında bir metreye yakın bir genişliği olan tünellerden bahsediyoruz. Müthiş bir tahkimat, bu tahkimatın iyi niyetle yapıldığı düşünülemez. Batılı şer güçler burada Türkiye’yi bu tahkimat üzerinden vurmaya çalışacaktı” dedi.

Yılmaztekin, “Haçlısının, siyonistin uşaklarını gömdük. Afrin bitecek sıra Mümbiç’te olacak. Afrin biter bitmez, Münbiç, Tel Abyad, Resulayn ve nihayetinde Kandil’i temizleyip buraları asıl sahiplerine teslim edeceğiz. Bizim işgal gibi bir niyetimiz hiç olmadı olmayacak da. Terör odaklarını da yok ettikten sonra büyük ve güçlü Türkiye’yi kimse durduramayacak” diye konuştu.

35 bin kişilik terör gücüyle gireceklerdi

Milletvekili Yıllmaztekin, 15 Temmuz gecesini de anımsatarak,“ O kalkışma başarılı olsaydı 35 bin kişilik bir terör gücüyle şer ittifakı Türkiye’ye girecekti. Güneyden Kilis, Gaziantep, Akçakale’nin karşısındaki Tel Abyad, Suruç’un karşındaki Ayn el-Arab’tan giriş yaparak Güneydoğu ve Doğu Anadolunun büyük bir bölümünü işgale açacaklardı. Türkiye bugüne kadar sabretti bugüne kadar. Biz NATO müttefikiyiz. NATO’daki stratejik ortaklarımız bizim hassasiyetimizi göz önün alırlar mı diye bekledik ama kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiği meselesi hasıl oldu. Biz girmeseydik onlar girecekti. Oradaki gariban halkın üzerine el yapımı patlayıcı bağlayacak kadar ahlaksız haysiyetsiz bir terör örgütünden bahsediyoruz. PKK bu milletin canına, namusuna, toprağına kastetmiş bir terör örgütüdür. İki yüzlü batılıların elleri ile besledikleri haysiyetsiz bir terör örgütüdür.” dedi.

“Haçlı kuklası PYD def olmalıdır”

7 Haziran’ın akabinde; emperyalistlerce anahtar teslim DAEŞ’ten alınıp PYD’ye teslim edilen Arap ve Türkmen yurdu Tel-Abyad’ı gerçek sahiplerine teslim etmek gerektiğinin altını çizen Milletvekili Yılmaztekin, “Bu şeytanları emperyalist efendileriyle beraber geldikleri yere def etmek lüzumu vardır. Coğrafyamız birilerinin elini kolunu sallayarak dizayn vereceği, peçete üzerinde sınırlarını çizeceği topraklar değildir. Burası Arap’ın, Türk’ün, Kürt’ün kardeşliğinin harmanlandığı İslam coğrafyasıdır. Haçlı seferlerinin hep püskürtüldüğü topraklar olmuştur. Haçlı kuklası PYD def olmalıdır.” dedi.

Afrin’den sonra sırada Menbiç var

“Bu devletin başında şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğan var" diyen Milletvekili Yılmaztekin, “Bizim sınırlarımızın ilerisinde olanlara sessiz kalmamız mümkün değildi, görmezden gelemezdik. Biz girmesek onlar girecekti. Biz Afrin’de 7 düvele karşı savaşıyoruz, zafer muhakkaktır. Hakimiyeti Türk ordusu ele geçti Allaha şükürler olsun” ifadelerine yer verdi.

Bu operasyonla ilgili ana muhalefet partisinin tutumuna ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Milletvekili Yılmaztekin, “Biz Afrin’de dünyaya tek vücut olduğumuzu gösterdik. Muhalefet partisi, ilk başta toplumun tepkisinden korktular. Talihsizliğimiz milli bir muhalefetimizin olmayışıdır. Ana muhalefet partimiz hiçbir zaman milli politikamızda bu milletle beraber durmadı. Biz ne zaman bir araya geldiysek bu birliği bozacak hareketlerden kaçınmadılar. 15 Temmuz’daki dik duruşumuza, milletimizin tanka, topa, silaha kendini siper etmesine ‘Kontrollü darbe’ dediler. Bu millet cehape’yi ebedi muhalefete mahkûm etti... Milletimizi de bunların söylemlerinden aldanmasın. Biz milli oldukları sürece onların fikirlerini alıyoruz, ama milletimizin iradesine muhalefet olduklarında da sadece Allah’a güvenen insanlar olarak milletimize sorarız. Ana muhalefet partisine iktidar nasip olmayacak. Bizimle bu milletle beraber yürümeyi vücutları kabul etmiyor. Bu milletle beraber yürümeyi kabullenemiyorlar, sindiremiyorlar, sindiremeyeni millet sandıkta gömer. Bu millet onları muhalefete mahkûm etti. “ dedi.

Taviz yok

Osmanlının evlatlarının nasıl olduğunu dünyaya gösterdiklerini belirten Milletvekili Yılmaztekin, "Taviz yok ayaktayız. Milletimiz de bizimle hamdolsun. Milli gelire göre yapılan bir değerlendirmede, Dünyada mazlumlara yardım eden birinci ülkeyiz. Adaleti tesis edecek olan millet biziz. Gücümüzün farkına varalım. Biz adalet adına adaleti tesis etmek adına Allahlın adil olan adını hakkaniyeti bu dünyada tahsis etmek istiyoruz. Osmanlı tekrar sahnede.” dedi.

“Kafirin bizim başımıza örmek istediği çorabı kendi başlarına geçirdik” diyen Milletvekili Yılmaztekin, Türkiye’nin artık eski Türkiye olmadığını, başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğunu anımsattı.

Cumhur ittifakını anlattı

Milletvekili Yılmaztekin, Cumhur ittifakına ilişkin bir soruyu cevaplandırırken de, bunun milli bir ittifak olduğunu belirterek, “Cumhur İttifakı” yasası ile Milletin iradesini şekle boğmamak, direkt sandığa yansıtmak amacına matuf düzenlemeler de yaptık” dedi.

Seçimde kullanılacak oy pusulasını göstererek seçimle ilgili tüm detaylar hakkında bilgi veren Yılmaztekin, ittifaka dahil olan partilerin Türkiye barajı sıkıntısının olmayacağını ancak il barajlarının olacağını örnekler vererek anlattı.

Yılmaztekin, “Oy pusulasında üstte ittifakın adı, altta partilerin logosu yer alacak. İttifaka katılan partilerin milletvekili listeleri ayrı ayrı olacak. Seçmenin verdiği oy ittifaka gidecek yani baraj sıkıntısı yaşanmayacak. Ama partiler kendi aldıkları oya göre illerde milletvekili çıkaracak. Sandıkta tek mühür kullanılacak. Oy pusulası YSK filigranlı pusulalar. Yeni yaptığımız 26 maddelik ittifak yasasında eskisi gibi mühürsüz sarflar geçersiz sayılmayacak. Amaç seçmenin iradesinin yansıması. Usule boğmamak lazım. Zarfta mühür yokmuş. Bu seçmenin iradesine tesirli değil ki. Vermiş oyunu kullanmış ayrı ayrı partilere ede basmamış tek ak partiye basmış. ‘Cumhur İttifakı’ yasası ile Milletin iradesini şekle boğmamak, direkt sandığa yansıtmak amacına matuf düzenlemeler de yaptık" diye konuştu.

Seçim güvenliği

“Önümüzdeki seçimlerde terör örgütü tehditle oy kullandıramayacak. Seçim güvenliği için tüm önlemler alındı” diyen Milletvekili Yılmaztekin, HDP’ye de yüklenerek, “PKK, HDP’nin silahlı örgütüdür. Seçimde yaptıklarını herkes biliyor. Bir sandıkta 300 seçmen oy kullanıyor, 500 oy pusulası çıkıyor. Adamlar basıp yığınla koymuşlar. Bunları önlemek adına belli merkezlerde sandık çevresi ve sadık alanı diye ayrım vardı. O ayrımı ortadan kaldırdık.

Biz milletin bizzat kendisiyiz. Bu açıdan da milletimizin teveccühü hep AK parti oldu. Ak partinin daha nice 16 yılları olacak. Bu milleti 16 yılda ne aşamaya getirdiysek iktisadi, mali, sosyal ve sosyal ve daha birçok konuda nasıl yükselttiysek bunu yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.