HABER

YÖK Kanunu Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 18:52 | Son Güncelleme

Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.Kabul edilen tasarıda bazı üniversite isimleri bulundukları illerle birlikte anılacak.

Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.
Kabul edilen tasarıda bazı üniversite isimleri bulundukları illerle birlikte anılacak. ’Abant İzzet Baysal Üniversitesi’, ’Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’, ’Cumhuriyet Üniversitesi’, ’Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’, ’Adnan Menderes Üniversitesi’, ’Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’, ’Mustafa Kemal Üniversitesi’, ’Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’, ’Dumlupınar Üniversitesi’, ’Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’, ’Gaziosmanpaşa Üniversitesi’, ’Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’, ’Okan Üniversitesi’, ’İstanbul Okan Üniversitesi’, ’Ahi Evran Üniversitesi’, ’Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’, ’Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’, ’Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’, ’Namık Kemal Üniversitesi’, ’Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’, ’Erzincan Üniversitesi’, ’Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’, ’Bozok Üniversitesi’, ’Yozgat Bozok Üniversitesi’, ’Kütahya Sağlık Üniversitesi’, ’Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ olarak değiştiriliyor.

Toplam 20 adet yeni üniversite kuruluyor
Tasarıyla, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya, Kütahya Sağlık, Malatya Turgut Özal, İstanbul İbni Sina, Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversiteleri, İzmir Tınaztepe ve İstanbul Atlas Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, Ankara Medipol Üniversitesi adlarıyla üniversiteler kurulacak.
Yeni kurulacak üniversitelere kadro ihdası yapılacak. Bazı üniversiteler bölünerek, ayrı üniversiteler olarak eğitim hayatına devam edecek.

Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!Akşener, Gül'ün adaylığına sıcak bakıyor!
Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! Çok konuşulacak 'Abdullah Gül' yazısı! "Gül'ün vukuatları..." diye sıraladı ve "aday olamaz" dedi
Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim anketleriyle ilgili ezber bozan açıklama

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP-İYİ Parti işbirliğine ilk tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

AK Parti'den son dakika Abdullah Gül yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i resmi törenle karşıladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız

Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi

Abdullah Gül-Temel Karamollaoğlu görüşmesi sona erdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.