CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, dünyada hiçbir ülkenin üretmeden var olamayacağını belirterek, "İleri teknoloji olmadan yüksek katma değer hedeflerine ulaşamaz. İşte biz vatandaşımıza bunların sözünü veriyoruz, üreteceğiz, adilce bölüşeceğiz, insanca yaşayacağız. Yoksulluğu ve işsizliği tarihe gömeceğiz." dedi.
Torun, Kabadüz ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.
Burada bir konuşma yapan Torun, esnafın geçim sıkıntısı yaşadığını ve bu tablonun kendisini üzdüğünü belirterek, "Bıçak kemiğe dayanmış, vatandaşımızın canı yanıyor. Genci, yaşlısı, köylüsü, emeklisi bu iktidarın ülkeyi kötü yönetmesinin cezasını çekiyor. Üretime değil, dışa bağımlı ve ithalata dayalı bir politika izleyen hükümet rant ekonomisiyle bir avuç zengin yaratırken, milyonlarca insanı yoksulluğa mahkum etti." diye konuştu.
Enflasyon oranının dünya ortalamasının beş kat üstüne çıktığını ileri süren Torun, "Türk lirası durmadan değer kaybediyor, doların ateşi durmuyor. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye her alanda krize sürüklendi. 16 milyon yoksul, 6 milyon işsiz yaratıldı bu ülkede. Milletin karşına hala nasıl çıkıyorlar, neyi anlatıyorlar anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.
- "Adilce bölüşeceğiz, insanca yaşayacağız"
Torun, CHP iktidarında rant ekonomisinin biteceğini, üretime dayalı ekonomi politikalarıyla toplumun tüm kesimlerinin rahat bir nefes alacağını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:
"Türkiye siyasi ve ekonomik istikrarsızlıkla oradan oraya savruluyor, finansal riskler artıyor, yabancı yatırımcılar fonlarını çekiyor. Türkiye'nin ekonomisi adım adım çöküyor. AKP iktidarı bu milletin elinde ne varsa aldı, tarımını ve hayvancılığını bitirdi, fabrikalarını sattı. Dünyada hiçbir ülke üretmeden var olamaz. İleri teknoloji olmadan yüksek katma değer hedeflerine ulaşamaz. İşte biz vatandaşımıza bunların sözünü veriyoruz, üreteceğiz, adilce bölüşeceğiz, insanca yaşayacağız. Yoksulluğu ve işsizliği tarihe gömeceğiz."
24 Haziran'ın karanlık bir dönemden aydınlığa çıkışın, ülkenin kaderinin yeniden yazılacağı yeni bir başlangıcın tarihi olacağını anlatan Torun, "Türk milleti 'tamam' diyor artık. 25 Haziran sabahı aydınlık bir Türkiye'ye uyanmak istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizi sürüklendiği felaketlerden çekip çıkaracak, bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
Gürgentepe ilçesinde de esnafı ziyaret eden Torun, 24 Haziran seçimlerinde partisi için destek istedi.
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