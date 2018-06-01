CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, dünyada hiçbir ülkenin üretmeden var olamayacağını belirterek, "İleri teknoloji olmadan yüksek katma değer hedeflerine ulaşamaz. İşte biz vatandaşımıza bunların sözünü veriyoruz, üreteceğiz, adilce bölüşeceğiz, insanca yaşayacağız. Yoksulluğu ve işsizliği tarihe gömeceğiz." dedi.

Torun, Kabadüz ilçesinde esnaf ziyaretinin ardından, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Torun, esnafın geçim sıkıntısı yaşadığını ve bu tablonun kendisini üzdüğünü belirterek, "Bıçak kemiğe dayanmış, vatandaşımızın canı yanıyor. Genci, yaşlısı, köylüsü, emeklisi bu iktidarın ülkeyi kötü yönetmesinin cezasını çekiyor. Üretime değil, dışa bağımlı ve ithalata dayalı bir politika izleyen hükümet rant ekonomisiyle bir avuç zengin yaratırken, milyonlarca insanı yoksulluğa mahkum etti." diye konuştu.

Enflasyon oranının dünya ortalamasının beş kat üstüne çıktığını ileri süren Torun, "Türk lirası durmadan değer kaybediyor, doların ateşi durmuyor. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye her alanda krize sürüklendi. 16 milyon yoksul, 6 milyon işsiz yaratıldı bu ülkede. Milletin karşına hala nasıl çıkıyorlar, neyi anlatıyorlar anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.