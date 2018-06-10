CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Biz yoksulluğu yok etmek için iktidarı istiyoruz. Sosyal devleti kuracağız. Aile sigortasını getireceğiz. Yoksul ailede her ay ailedeki kadının hesabına bin lira yatıracağız. Vatandaş, vatandaş olduğunu hissedecek." dedi.

Tezcan, partisince Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında kendilerini kastederek, "bunlara kalsa memleketi satarlar" dediğini belirtti.

Türkiye'nin TEKEL, TÜPRAŞ, SEKA gibi önemli kurumlarının AK Parti iktidarlarında satıldığını ifade eden Tezcan, "Kim sattı? Bunlar sattı. Şimdi yeni haber düştü. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de arazilerini satışa çıkarmışlar. Say say bitmez. El insaf, sata sata ne bıraktın ki, gelecek olan ne satsın." diye konuştu.

Tezcan, kendilerinin tahrip edilen bir ülkeyi yeniden inşa etmeye talip olduklarını vurgulayarak, yoksulluk ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak istediklerini bildirdi.

- "Fabrikalar açacağız, üretimi artıracağız"