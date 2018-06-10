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"Yoksulluğu yok etmek için iktidarı istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 19:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan: - "Biz yoksulluğu yok etmek için iktidarı istiyoruz. Sosyal devleti kuracağız. Aile sigortasını getireceğiz. Yoksul ailede her ay ailedeki kadının hesabına bin lira yatıracağız. Vatandaş, vatandaş olduğunu hissedecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Biz yoksulluğu yok etmek için iktidarı istiyoruz. Sosyal devleti kuracağız. Aile sigortasını getireceğiz. Yoksul ailede her ay ailedeki kadının hesabına bin lira yatıracağız. Vatandaş, vatandaş olduğunu hissedecek." dedi.

Tezcan, partisince Piri Reis Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasında kendilerini kastederek, "bunlara kalsa memleketi satarlar" dediğini belirtti.

Türkiye'nin TEKEL, TÜPRAŞ, SEKA gibi önemli kurumlarının AK Parti iktidarlarında satıldığını ifade eden Tezcan, "Kim sattı? Bunlar sattı. Şimdi yeni haber düştü. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin de arazilerini satışa çıkarmışlar. Say say bitmez. El insaf, sata sata ne bıraktın ki, gelecek olan ne satsın." diye konuştu.

Tezcan, kendilerinin tahrip edilen bir ülkeyi yeniden inşa etmeye talip olduklarını vurgulayarak, yoksulluk ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak istediklerini bildirdi.

- "Fabrikalar açacağız, üretimi artıracağız"

Yoksulluğu yönetmek için iktidar istemediklerine dikkati çeken Bülent Tezcan, şunları kaydetti:

"Biz yoksulluğu yok etmek için iktidarı istiyoruz. Sosyal devleti kuracağız. Aile sigortasını getireceğiz. Yoksul ailede her ay ailedeki kadının hesabına bin lira yatıracağız. Vatandaş, vatandaş olduğunu hissedecek. Türkiye'deki tüm temel sorunları inşallah el birliğiyle çözeceğiz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Projelerimiz hazır. Herkesin işi olacak, aşı olacak. Herkesin yüzü gülecek. Herkes huzur ve adalet içerisinde yaşayacak. Fabrikalar açacağız, üretimi artıracağız. Adaletli bir paylaşım sağlayacağız. Bunun için her şeyimiz hazır. Tek bir şey lazım o da milletimizin vereceği yetki."

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Bülent Tezcan Karaman

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