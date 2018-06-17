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Yolcu tekneleriyle Üsküdar'dan Yenikapı'ya geçtiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 15:30 | Son Güncelleme

YENİKAPI Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin “Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak isteyenler Üsküdar'dan yolcu tekneleriyle Yenikapı'ya geçiyorlar.

Yolcu tekneleriyle Üsküdar'dan Yenikapı'ya geçtiler

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL,(DHA)
YENİKAPI Miting Alanı'nda düzenlenecek AK Parti'nin “Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak isteyenler Üsküdar'dan yolcu tekneleriyle Yenikapı'ya geçiyorlar.
Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı AK Parti'nin “Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak isteyen bazı vatandaşlar deniz yolunu tercih etti. Üsküdar'da Yenikapı'ya gidecek teknelere binmek isteyenler önce arama noktasından geçti. Yolcu tekneleri daha sonra Yenikapı'ya doğru hareket etti.

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Yolcu tekneleriyle Üsküdar'dan Yenikapı'ya geçtilerYolcu tekneleriyle Üsküdar'dan Yenikapı'ya geçtilerYolcu tekneleriyle Üsküdar'dan Yenikapı'ya geçtilerYolcu tekneleriyle Üsküdar'dan Yenikapı'ya geçtiler

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