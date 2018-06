Yozgat Havalimanı Temel Atma Töreni

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Son 16 yılda dış hat yolcu trafiği her yıl ortalama yüzde 8,4 artarak toplam 233 kat artış göstermiş. Yine yolcu trafiğinde her yıl ortalama yüzde 12 artış sağlandığı gibi toplam uçak trafiğinde de yüzde 9 artış sağlanmış durumda." dedi.

Yıllarca unutulan, hizmetten mahrum bırakılan bu memleketin güzel topraklarında daha yaşanılabilir ikametler oluşturabilmek için insanların bulunduğu yerde istihdam edilmesi, bulunduğu yerde yaşayabilmesi için birçok projeyi devam ettirdiklerini vurgulayan Bakan Arslan, insanların umutlarını devam ettirdiklerini, hayallerini 15 yıldır olduğu gibi hem filizlendirdiklerini hem de canlandırdıklarını kaydetti.

Yozgat'ı yüksek hızlı trenle buluşturmaya hazırlandıklarını aktaran Arslan, hedefledikleri gibi önümüzdeki sene bu zamanlarda artık test işlemini yapıp yüksek hızlı trenle Yozgatlıları buluşturacaklarını kaydetti.

Havayolu ile ilgili bugüne kadar yaptıkları çalışmalara da değinen Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yıl hem uçak sayısında hem yolcu trafiğinde çok ciddi artışlarımız var. Bunu memnuniyetle ifade etmek isterim. Son 16 yılda dış hat yolcu trafiği her yıl ortalama yüzde 8,4 artarak toplam 233 kat artış göstermiş. Yine yolcu trafiğinde her yıl ortalama yüzde 12 artış sağlandığı gibi toplam uçak trafiğinde de yüzde 9 artış sağlanmış durumda. 2003 yılında 55 milyon yolcu kapasiteli terminallerimiz varken bu rakam bugün 258 milyon. Değerli Yozgatlılar, 26 aktif havalimanını 55'e çıkardık. Bununla da yetinmiyoruz, Çukurova'da bölgesel havalimanı devam ediyor. Rize-Artvin'de denizin üzerine ikinci havalimanını devam ettiriyoruz. Tokat'a yeni havalimanı yapıyoruz. İşte burayı başlatıyoruz. Bayburt-Gümüşhane'yi başlatıyoruz. Karaman'ı başlatıyoruz, İzmir'de ikinci bir havalimanı, Alaçatı'yı başlatıyoruz. O da yetmez, Antalya'da ikinci bir havalimanı başlatıyoruz. Niye, çünkü bizim ülke olarak hedeflerimiz var. 2023, 2053 hedeflerimiz var. İşte bunlara yetişmek için durmak yok, yola devam diyoruz."