Yozgat’ta AK Parti 2, MHP 1 ve CHP 1 milletvekili çıkardı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta oy sandıklarının tamamının sayımı tamamlanırken AK Parti 2, MHP 1, CHP ise 1 milletvekili çıkardı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde Yozgat’ta kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’den Bekir Bozdağ ve Yusuf Başer, MHP’den İbrahim Ethem Sadef, CHP’den ise Ali Keven yeni dönemin milletvekili oldu.

Bekir BOZDAĞ (AK Parti): Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 1965 yılında dünyaya gelen Bozdağ, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Serbest avukat olarak çalıştı. 22, 23, 24 ve 26 Dönemlerde Yozgat Milletvekili seçildi. 61. Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi. 25 Aralık 2013 tarihinde Adalet Bakanı olarak görev aldı. 64. Hükümet'te tekrar Adalet Bakanlığı görevini üstlendi. 65. Hükümette tekrar Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü görevini yürütmektedir. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve 3 çocuk babasıdır.