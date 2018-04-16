Yozgat'ta CHP il yönetimi oturma eylemi yaptı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından, 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen oturma eylemi, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın okuduğu basın açıklamasıyla başladı. Eyleme CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da katıldı. Yarım saat süren oturma eyleminin ardından CHP’liler meydandan ayrıldı.

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