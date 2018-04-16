HABER

Yozgat'ta CHP il yönetimi oturma eylemi yaptı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:21 | Son Güncelleme

YOZGAT'ta, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından, 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ta, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı tarafından, 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen oturma eylemi, CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar’ın okuduğu basın açıklamasıyla başladı. Eyleme CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız da katıldı. Yarım saat süren oturma eyleminin ardından CHP’liler meydandan ayrıldı.

Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!Son seçim anketinde İlker Başbuğ sürprizi!
9 MHP'li için ihraç talebi9 MHP'li için ihraç talebi
Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltındaKripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda kişi gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Milyonlarca kişiye müjde! Zam yağacak

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Elini kolunu sallayarak iş yerine girdi, yalnız çalışan kadına böyle tecavüz etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Son dakika! Rusya'dan flaş açıklama: Bundan sonraki saldırıya karşı koyacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?

Meral Akşener'den 'FETÖ'cü suçlamasına yanıt: Tayyip beyin ağzından duydunuz mu?

Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır

Muharrem İnce isyan etti: CHP organizasyon yapmışsa sorun vardır

Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama

Yunan Bakan'dan 8 darbeci asker hakkında skandal açıklama

Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Bomba iddia: Yunanistan, Türk petrolünü çalıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.