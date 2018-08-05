HABER

"YPG/PKK'nın çocukları savaştırdığı bir kez daha kanıtlandı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, Zeytin Dalı Harekatında birçok kez belgeleriyle ortaya koyduğu YPG/PKK'nın çocukları savaştırarak ölüme göndermesi, Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi raporu ile bir kez daha gözler önüne serildi - Güvenlik kaynakları, söz konusu raporun, kan kaybeden bölücü terör örgütünün, ailelerinin hayatını kararttığı, çocukları kandırarak barış ve huzuru baltaladığı gerçeğini bir kez daha teyit ettiğini belirtiyor

Türkiye'nin, Zeytin Dalı Harekatında birçok kez belgeleriyle ortaya koyduğu YPG/PKK'nın çocukları savaştırarak ölüme göndermesi, Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi raporu ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Güvenlik kaynakları, yurt içinde ve komşu bölgelerde inanılırlığını yitiren ve bu nedenle eleman temininde güçlük çeken terör örgütünün, çocukları zorla silah altına alarak sosyal dokuyu bozmaya, ailelerinin hayatını karartmaya, çocukları kandırarak barış ve huzuru baltalamaya devam ettiğini, raporun bunu bir kez daha gözler önüne serdiği değerlendirmesini yapıyor.

Türkiye'nin, terör örgütlerine yönelik Afrin'de icra edilen Zeytin Dalı Harekatı esnasında birçok kez kanıtladığı, YPG/PKK’nın çocukları ailelerinden zorla kopararak ölüme gönderdiği gerçeği, Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi raporu ile bir kez daha belgelendi.

- Çocuklar hatta bebekler hedef seçiliyor

Okul sıralarında kalem tutma yaşındaki çocukları ellerinde kalaşnikoflar ile eğitime tabi tutan ve dağa çıkaran terör örgütü, sadece çocukları ölüme sürmekle kalmıyor, hedef de alıyor.

Terör örgütünün acımasızlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde katlettiği Bedirhan Mustafa bebek ve annesi örneğinde de olduğu gibi sivil, kadın, çocuk ve hatta bebek demeden yaptığı katliamlar da rapordaki tespitlerle örtüşüyor.

- Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi Raporu

Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi'nin 3 Ağustos'ta yayımladığı raporda "Silahlı grup, bir kısmı aileleri kontrolünde kamplarda yaşayanlar dahil, çocukları saflarına katmayı derhal durdurmalı." ifadeleri yer aldı. Raporda, 18 yaşından küçüklerin silah altına alınmasının uluslararası hukukça yasaklandığı, 15 yaşından küçük çocukların bu uygulamaya tabi tutulmasının ise savaş suçu olduğu vurgulandı.

Terör örgütünün küçük yaştaki çocukları kaçırdığı ve onların akıbetleriyle ilgili ailelerinin bilgi sahibi olmalarını engellediği kaydedildi.

"ABD, desteklediği örgüte çocuk askerleri kullanmayı bırakması için baskı uygulamalı." ifadesinin bulunduğu raporda, çocukları kaçırılan ailelerle yapılan röportajlara da yer verildi. 8 ailenin 13-17 yaşlarında 6 kız ve 2 erkek çocuğunun silah altına alındığı örneği rapora yansıdı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) gibi kuruluşlar da YPG/PKK'nın çocukları savaştırarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini daha önce de pek çok kez yayımladıkları raporlarla kayıt altına almıştı.

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Saadet Partisi'nden dikkat çeken kongre kararı!Saadet Partisi'nden dikkat çeken kongre kararı!
CHP'de krize neden olan delege listesi ortaya çıktı!CHP'de krize neden olan delege listesi ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çocuk savaşçılar Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi raporu YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

İlginizi Çekebilir

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Anıtkabir ziyaretinden sonra Süleyman Soylu ve Berat Albayrak omuz omuza çarpıştı!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Gündemi sarsacak Meral Akşener iddiası!

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

Muharrem İnce delegeleri imzaya çağırdı

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saadet Partisi'nden dikkat çeken kongre kararı!

Saadet Partisi'nden dikkat çeken kongre kararı!

CHP'de krize neden olan delege listesi ortaya çıktı!

CHP'de krize neden olan delege listesi ortaya çıktı!

Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog

Erdoğan ile AK Partili Selma Yazıcı arasında dikkat çeken diyalog

İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!

İbrahim Kalın'dan ünlü dergiye çok sert tepki!

CHP'de deprem! Görevden alındılar

CHP'de deprem! Görevden alındılar

Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz

Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.