"YPG/PKK'nın çocukları savaştırdığı bir kez daha kanıtlandı"

Türkiye'nin, Zeytin Dalı Harekatında birçok kez belgeleriyle ortaya koyduğu YPG/PKK'nın çocukları savaştırarak ölüme göndermesi, Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi raporu ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Güvenlik kaynakları, yurt içinde ve komşu bölgelerde inanılırlığını yitiren ve bu nedenle eleman temininde güçlük çeken terör örgütünün, çocukları zorla silah altına alarak sosyal dokuyu bozmaya, ailelerinin hayatını karartmaya, çocukları kandırarak barış ve huzuru baltalamaya devam ettiğini, raporun bunu bir kez daha gözler önüne serdiği değerlendirmesini yapıyor.

Türkiye'nin, terör örgütlerine yönelik Afrin'de icra edilen Zeytin Dalı Harekatı esnasında birçok kez kanıtladığı, YPG/PKK’nın çocukları ailelerinden zorla kopararak ölüme gönderdiği gerçeği, Uluslararası İnsan Hakları Gözlemevi raporu ile bir kez daha belgelendi.

- Çocuklar hatta bebekler hedef seçiliyor

Okul sıralarında kalem tutma yaşındaki çocukları ellerinde kalaşnikoflar ile eğitime tabi tutan ve dağa çıkaran terör örgütü, sadece çocukları ölüme sürmekle kalmıyor, hedef de alıyor.