Yrd. Doç.Dr. Demydova: Bölgede yeni güç dengeleri oluştu kartlar tekrar dağıtıldı

Son Güncelleme 5 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 24.01.2018 15:30 |5 saat önce

Samiye ULUSOY/İSTANBUL, (DHA)-AFRİN harekatının ardında Türk Rus ilişkilerinin seyrini değerlendiren İstanbul, Gelişim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Viktoriia Demydova Türkiye 'nin İran ile zaten yakın bir ilişkide olduğunu belirterek "Rusya ile olan yakınlaşma da eklenince bölgede güç dengeleri yeniden oluşmaya başlamış, adeta kartlar karılıp tekrar dağıtılmıştır. Rusya bölgedeki etnikçi unsurlardan desteğini çekmiş, İran ise bölgedeki unsurları zaten düşman bellediği için bu iki devlet de 'Zeytin Dalı Harekatı'nı desteklemiştir" dedi. İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi ve siyaset bilimci Demydova 5.gününe giren 'Zeytin Dalı' operasyonundan sonra Türkiye-Rusya, Türkiye-ABD ve ABD-Rusya ilişkilerinin yeni şekillenmelerini değerlendirdi. HAREKAT SOÇİ ZİRVESİ'NİN BİLDİRİLERİYLE ÖRTÜŞÜYOR 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Yrd. Doç. Dr. Viktoriia Demydova,Afrin Operasyonu'nun aslında 22 Kasım 2017 Soçi Zirvesi'nde yapılan bildirilerle büyük ölçüde örtüştüğünü belirterek şöyle dedi:

"Zirvede Rusya devlet başkanı Vladimir Putin "siyasi uzlaşı için bir araya geldik” diyerek, bir ölçüde, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktan taraf olduklarının ve PYD-DAEŞ benzeri oluşumlara karşı olduklarının sinyalini vermiştir. Hatta Putin: 'Türkiye ve İran sayesinde DAEŞ örgütünün güçlenmesinin engellendiğini' de ilave ederek bölgede oluşacak bir Türkiye-Suriye-İran işbirliğinin hem ortak çıkarlar bakımından önemine, hem de bu üç aktör birlikte hareket ederse bölgedeki başka bir aktörün etkili olamayacağına işaret etmiştir. Aynı şekilde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı görüşmede, hem Rusya ve İran ile birlikte hareket etmeye hazır olduklarını, bu vesileyle Suriye halkının memnun olacağı bir çözümün daha kolay yaratılabileceğini belirtmiştir. İran cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de işbirliğinden memnun olduğunu belirtmiştir." "OPERASYON TÜRKİYE VE RUSYA'NIN ORTAK ÇIKARLARIYLA UYUŞMAKTADIR" Zeytin Dalı Operasyonu'na bu bağlamda bakılması gerektiğine dikkat çeken Demydova "Bu operasyonu Soçi'de verilen uluslararası mesaja uygun olarak değerlendirebiliriz. Operasyon, Türkiye ve Rusya'nın ortak çıkarlarıyla ve Soçi sonrası verdikleri bildirilerle uyuşmaktadır.

Hem ABD'nin 30 bin kişilik bir destek kuvvet ile bir güvenlik gücü yaratacağı, terör örgütü YPG militanlarını eğitim ve silahla destekleyeceği haberleri; hem de Türkiye içerisindeki etnikçi teröristlerin olası bir Kürt devleti kurulması halinde, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini etkileyebileceği tehdidi, Türkiye'nin bu operasyonu başlatmasına sebep olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetleri resmi bildirilerinde amacın sadece terörist oluşumları temizlemek olduğunu, sivillere herhangi bir şekilde zarar verilmesinden kaçınılacağını da net olarak belirtmiştir" dedi. ABD'YE DUYULAN GÜVENSİZLİK İKİ ÜLKEYİ YAKINLAŞTIRACAK" Demydova, 20 Ocak'ta, Zeytin Dalı harekatı başladığında, Rus Savunma Bakanlığı, Rus askerinin Afrin'den çekildiğini duyurduğuna dikkat çekti ve "ABD'ye yönelik Ankara ve Moskova'da duyulan güvensizlik iki ülkenin daha da yakınlaşmasına sebebiyet verecektir. Rus askerlerin çekilmesi de bu yakınlaşmaya bir örnektir. 2017 Kasım'ında ABD'nin Türkiye'ye yönelik, Rusya'dan satın alınacak S-400'lere karşılık F-35 uçaklarının tesliminin iptal edileceği uyarısının da bu bağlamda okunması gereklidir. 19 Ocak'ta ise Rus Gazprom şirketi Türk Akımının ikinci hattının offshore kısmının yapılmasına Türkiye Cumhuriyeti tarafından izin verildiğini duyurmuştur" şeklinde konuştu.