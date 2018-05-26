YSK, bağımsız üç adayın adaylığını düşürdü

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne girebilmek için gerekli şartları taşımayan ya da eksik evrak veren 3 bağımsız adayın, adaylıklarını düşürdü.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre YSK, bağımsız milletvekili adayı olarak başvuruda bulunanların bilgi ve belgelerini inceledi.
Bu kapsamda, Kocaeli'nden Niyazi İnce ile Ankara 1'inci seçim çevresinden Kamil Tekbaş ve Selami Karagöz'ün adaylıkları, gerekli şartları taşımadıkları ya da evraklarının eksik olduğu gerekçesiyle düşürüldü.
Tokat, Hatay, Denizli ve Giresun'dan bazı bağımsız adayların çekilme taleplerini kabul eden YSK, eksik belgelerini süresi içinde tamamlayan Konya'dan Mücahit Ayan'ın adaylık başvurusunu kabul etti.
Kararlar, söz konusu adaylara tebliğ edilmesi için ilgili il seçim kurulu başkanlıklarına gönderildi.
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