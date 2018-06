YSK Başkanı Güven: Erdoğan, salt çoğunluğu almıştır

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, oyların yüzde 97.7'sinin sonuçlarının sisteme girdiğini ve kalan oy sayılarının neticeyi etkilemeyeceğini belirterek, "Bu sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır" dedi.

24 Haziran Pazar günü yurt genelinde saat 08.00'de başlayan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılan oylar saat 17.00'den itibaren sayılmaya başlandı. Vatandaşların televizyonlardan takip ettikleri seçim sonuçları ile ilgili ilk resmi açıklama geç saatlerde YSK Başkanı Sadi Güven'den geldi. Sadi Güven, YSK'da düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlandığını ifade ederek, "Sistemimizden sonuçların yaklaşık yüzde 97.7'si şu an itibariyle alınmıştır. Henüz sisteme girmeyen oy sayıları neticeyi etkilememektedir. Bu sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır" dedi.

Seçimlerin sonuçlandığı ifade eden YSK Başkanı Güven, şunları söyledi:

"Bu seçimde seçmen sayısı 56 milyon 322 bin 632, sandık kurulu sayısı 180 bin 65, cezaevi sandık sayısı 493, cezaevi seçmen sayısı 84 bin 924, gümrük sandık sayısı 81, yurtdışı seçmen sayısı 3 milyon 47 bin 323, temsilcilik oy kullanma 1 milyon 357 bin 676, gümrük oy kullanma 167 bin 990, yurt dışında toplam oy kullanma 1 milyon 525 bin 666. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızın oyları daha önce getirilerek güvenli bir şekilde saklanmış ve bugün yurt içi seçmenlerimizin kullandığı oylarla birlikte büyük oranda sayılmıştır. Yurt içinde oy verme işlemlerinin takibi ve bu oyların sayımı 7 kişilik sandık kurulları tarafından yapılmakta olup kurulda kamu görevlisi olan bir başkan ve bir memur üyeyle 5 siyasi partili üye görev yapmaktadır. Yapılan sayım ve döküm işlemleri sonucu sandık sonuç tutanakları, yine bu sandık kurulunca ilçe seçim kuruluna teslim edilmekte ve bu sonuçlar 4 siyasi partinin üyesi olan ilçe seçim kurulunca siyasi partiler sisteme ayrıca bildirdikleri temsilcilerin huzuru ve gözetimi ile sisteme girilmektedir."

'SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Seçim güvenliği konusuna da değinen Sadi Güven, sisteme girilen sonuçlar ve sayım döküm cetvelinin YSK'ya geldiği andan itibaren siyasi partilerle paylaşıldığını belirttti. Yapılan bu işlemin dünyada tek ve ilk olduğunu savunan Güven, şöyle devam etti:

"Oyların girilmesi sırasında sandık kurullarınca tutulan ıslak imzalı sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanakları da resim formatında taranarak sisteme yüklenmektedir. Sisteme girilen sonuçlar ve sayım döküm cetvelleri YSK'ya geldiği an da siyasi partiler ile paylaşılmaktadır.

Sandık sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014 yılından bugüne kadar internet sitemizde ıslak imzalı olarak vatandaşımızın incelemesine sunulmaktadır. Sandık sonuç tutanaklarını görmektesiniz. Bunlarda bulunan karekod ile bunlar tüm siyasi partiler ile eş zamanlı olarak 2014 yılından beri paylaşılmaktadır. Böyle taranarak yapılan bu işlem dünyada ilk ve tektir. Bu da seçim güvenliği açısından çok önemlidir."

'ERDOĞAN, SALT ÇOĞUNLUĞU ALMIŞTIR'

YSK Başkanı Güven, seçim ile ilgili verdiği bu bilgilerden sonra sonuçlara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sistemimizden sonuçların yaklaşık 97.7'si şu an itibariyle alınmıştır. Henüz sisteme girmeyen oy sayıları neticeyi etkilememektedir. Bu sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nun 4'üncü maddesi gereğince geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte kurumumuza intikal eden kesin olmayan seçim sonuçlarına göre yüzde 10'luk barajı geçen ve geçmiş sayılan siyasi partiler; AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti olarak belirlenmiştir. Seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

12 GÜN İTİRAZ SÜRESİ

YSK Başkanı Güven daha sonra bir basın mensubunun sorusu üzerine, 11-12 günlük bir itiraz süresi olduğunu ve bu süre geçtikten sonra kesin seçim sonuçlarını açıklayacaklarını söyledi.

Açıklama sonrası düzeltme yapmak için tekrar salona dönen Başkan Güven, "Saadet Partisi barajı geçen partiler içinde atlanılmış. Ben kendilerinden özür diliyorum. Onu da açıklamış olayım" dedi.

