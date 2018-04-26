Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven "Seçim takvimini bugün açıklayacağız" dedi.
YSK Başkanı Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını belirterek, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.
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