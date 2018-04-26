HABER

YSK Başkanı Güven: "Seçim takvimini bugün açıklıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 10:07 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven "Seçim takvimini bugün açıklayacağız" dedi.YSK Başkanı Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını belirterek, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven "Seçim takvimini bugün açıklayacağız" dedi.
YSK Başkanı Güven, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını belirterek, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

Hamaney'den bütün müslümanlara çağrı!Hamaney'den bütün müslümanlara çağrı!
Acı haber geldi! Şehit ve yaralılar varAcı haber geldi! Şehit ve yaralılar var
Ekşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktıEkşi Sözlük'te 'CHP'nin adayı kim olsun?' anketi! 12 isim öne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Abdullah Gül'e adaylık teklifi yapıldı!

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

Gökçe Bahadır, yönetmenine meydan okudu

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

CHP'den Saadet Partisi'ne 20 milletvekili teklifi

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

Devlet Bahçeli, 2014 seçiminde Abdullah Gül'e adaylık teklifi götürdü

24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

24 Haziran için seçim takvimi açıklanıyor! Gözler YSK'da

Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener

Saadet Partisi'nde iki alternatif aday: Haşim Kılıç ve Abdüllatif Şener

24 Haziran seçimleriyle ilgili dikkat çeken anket: Erdoğan'ın karşısında kim aday olmalı?

24 Haziran seçimleriyle ilgili dikkat çeken anket: Erdoğan'ın karşısında kim aday olmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.