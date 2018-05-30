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YSK, Demirtaş'ın televizyon programına telefonla katılma talebini reddetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 17:54 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın bu akşam özel bir televizyon kanalında yayınlanacak programa telefon ile bağlanma talebini reddetti.

DİYARBAKIR, (DHA)- YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın bu akşam özel bir televizyon kanalında yayınlanacak programa telefon ile bağlanma talebini reddetti. YSK'nın 2 üyesi karşı oy kullandı.
HDP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın bu akşam özel bir televizyonda yayınlanacak programa, haftalık 10 dakika olan telefonla görüşme hakkını kullanarak, cezaevindeki ankesörlü telefonla bağlanması talebinin YSK tarafından reddedildiği belirtildi. YSK kararında, "Demirtaş'ın programa katılımının sağlanması için girişimde bulunulması taleplerinin değerlendirilmesi merci T.C. Adalet Bakanlığı olduğundan, Yüksek Seçim Kurulu'nun girişimde bulunması taleplerinin reddine karar verilmesi gerekmiştir" denildiği kaydedildi.
Karara katılmayıp karşı oy veren YSK Başkanvekili Erhan Çiftçi ve YSK üyesi Yunus Aykın'ın ise karşı oy gerekçelerinde, şunları kaydettiği belirtildi.
"Cumhurbaşkanı adaylarına tanınan propaganda hakkının Cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş'a tutuklu olduğu gerekçesiyle tanınmaması düşünülemez. Cezaevi imkanlarının elverdiği ölçüde gerekli önlemler alınmak ve yoğun araçlar kullanılmak kaydıyla seçim kanunlarında öngörülen propaganda hakkının Selahattin Demirtaş'a da sağlanması yolunda bir karar verilmesi gerekirken, izin verme yetkisinin Adalet Bakanlığı'na ait olduğundan bahisle talebin reddi yolunda verilen karara katılmıyoruz."

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