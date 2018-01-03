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YSK flaş 'İYİ Parti' kararının gerekçesini açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ | 03.01.2018 08:05 | Son Güncelleme 7 saat önce

Seçmen kütüklerini İYİ Parti’ye vermeyen YSK, bunun gerekçesini “Büyük kongre ve il-ilçe kongreleri yapılmamış” olarak açıkladı.

YSK flaş 'İYİ Parti' kararının gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunun ‘298 sayılı Seçim Kanuna göre seçimlere katılma yeterliliğine sahip olmadığı’ gerekçesiyle seçmen kütüklerini vermemesine yönelik kararının gerekçesini açıkladı.

İYİ Parti’nin eleştirilerini cevaplayan YSK yetkilileri ise, aldıkları bu kararın gerekçesini şöyle açıkladı: Seçim Kanununa göre, bir partinin seçimlere katılabilmesi için ülke genelinin yarısında teşkilatlanmasını tamamlaması, büyük kongresini yapmış olması gerekir. Bize başvuru yaptıkları tarih esas alınarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İYİ Parti’nin büyük kongresi ve teşkilatlanmasına ilişkin yazı yazdık. Yargıtay’ın cevabında ‘İYİ Parti’nin büyük kongresine ilişkin bir kayıt bulunmadığı’ belirtildi. Henüz, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına evraklar teslim edilmemiş görünüyor. Bu durumda, İYİ Parti’nin seçimlere katılma yeterliliği bulunmuyor. Ayrıca kuruluş dilekçesinin verilmesi yeterli değil, il-ilçe kongrelerini tamamlamaları gerekiyor. Çünkü bir ilde teşkilatlanmanın tamamlanması için o ildeki ilçelerin de üçte birinin kongresinin yapılması gerekiyor. Seçim Kanununa göre, seçimlerden 6 ay öncesine kadar eksikleri tamamlamaları durumunda seçimlere katılma yeterliliğine sahip olacaklar. Bu yeterliliğe sahip olurlarsa, seçmen kütükleri verilir.

Türkiye Gazetesi

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YSK Meral Akşener seçmen kütükleri İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
geçin bu işleri siz mühürsüz oyları geçerli sayan devlet teşkilatı
Meral hanım seçimlere girebilirse en az % 40 oy alır.bu nedenle sanırım bazı bahanelerle seçimlere sokmayacaklar iyi partiyi 2019 da.durum öyle görünüyor.
Çağımızın Tomris hatunu AKŞENER Gelecek kaos terör kutuplaşma ıhanet hırsızlık rüşvet yalan talan BOP taşeronluğu küresel güçlerin piyonlugu Türklüğü bölücülük sayan bizans kalintiligi son bulacak TÜRK milleti huzur bulacak..
bir İYİ partili olarak ysk nın kararını haklı buluyorum. başvuru yaptıkları tarihte ankara il başkanlığı bile açılmamıştı. ama şimdi yeniden başvuruyu düzenleyip yeniden başvurursa önünde engel kalmaz. Allah'ın izniyle İYİ Türkiye'ye İYİ gelecek
Yeni bir partide olur böyle şeyler idare edin..,Kılıçdaroğlu yeni geldiğinde oy kullanmayı unutmuştu..,normal şeyler bunlar...,Heyacan var sorun yok.
herkes bilmeden sallıyor 298 sayılı kanuna bakıp öyle konuşun
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