HABER

YSK: İYİ Parti'nin seçime katılamayacağı yönünde yazı yazmadık

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 18:29 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlere giremeyeceğine dair sosyal medyada yayımlanan belge, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklama ile yalanlandı.

YSK: İYİ Parti'nin seçime katılamayacağı yönünde yazı yazmadık

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlere giremeyeceğine dair sosyal medyada yayımlanan belge, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden yapılan yazılı açıklama ile yalanlandı.
Erken seçim kararı sonrası İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışma konusu olurken, sosyal medyada yayımlayan bir belge ortalığı karıştırdı. YSK'dan sızdırıldığı iddia edilen belgede, 'İYİ Parti'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleşmesi planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli Genel Seçimleri'ne katılması Siyasi Partiler Kanunu 36'ncı maddesi ve 2298 sayılı yasa uyarınca uygun görülmemektedir" ifadelerine yer verildi. Bunun üzerine YSK'nın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medyada, Adalet Bakanlığına hitaben İYİ Parti'nin seçime katılıp katılamayacağına ilişkin Sadi Güven imzalı bir yazı dolaşmaktadır. Başkanlığımızca Adalet Bakanlığı'na bu konuda herhangi bir yazı yazılmamıştır."

FOTOĞRAFLI

Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?
Erken seçim çağrısı en çok o isimleri zora sokacakErken seçim çağrısı en çok o isimleri zora sokacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse ben yoksam AK Parti yok demesin!

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Eski AK Partili bakandan İYİ Parti iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP, 24 Haziran erken seçimi stratejisi için toplandı

CHP, 24 Haziran erken seçimi stratejisi için toplandı

Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt

Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.