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YSK kararına göre, cumhurbaşkanı kesin aday listesi Erdoğan, İnce, Akşener, Karamollaoğlu, Perinçek ve Demirtaş'tan oluştu.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

YSK kararına göre, cumhurbaşkanı kesin aday listesi Erdoğan, İnce, Akşener, Karamollaoğlu, Perinçek ve Demirtaş'tan oluştu.


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