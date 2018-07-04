YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi

YSK sonuçlarına göre AK Parti , yüzde 42.56 oy oranıyla 295 milletvekili, CHP yüzde 22.65 oy oranıyla 146, HDP yüzde 11.70 oy oranıyla 67, MHP yüzde 11.10 oy oranıyla 49, İyi Parti de yüzde 9.96 oy oranıyla 13 milletvekilini Meclis'e soktu. Bağımsız adaylardan ise kimse Meclis'e giremedi.
YSK'nin yaptığı açıklamaya göre; 24 Haziran'da 59.367.469 kayıtlı seçmenin 51.197.959'u oy kullandı. Geçerli oy sayısı 50.068.627, geçersiz oy sayısı ise 1.29.332 olurken; seçime katılım oranı yüzde 86.24 olarak gerçekleşti.
YSK'nin açıkladığı kesin sonuçlara göre partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şöyle:
AK Parti: Yüzde 42.56
CHP: Yüzde 22.65
HDP: 11.70
MHP: Yüzde 11.10
İyi Parti: 9.96
Saadet Partisi: 1.34
Vatan Partisi: 0.23
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.59 (26.330.823)
Muharrem İnce: Yüzde 30.64 (15.340.321)
Selahattin Demirtaş: Yüzde 8.40 (4.205.794)
Meral Akşener: Yüzde 7.29 (3.649.030)
Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.89 (443.704)
Doğu Perinçek: Yüzde 0.20 (98.955)
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