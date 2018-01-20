HABER

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

POLİTİKA HABERLERİ | 20.01.2018 02:41 | Son Güncelleme 27 dakika önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilme yeterliliğine sahip siyasi partileri belirledi. Listede 9 parti kendine yer bulurken İYİ Parti yer almadı. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray Twitter'dan yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi.

YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 9 partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu bildirildi.

9 PARTİ YER ALDI

Bu partilerin alfabetik sırayla Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğu belirtildi.

Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 4. ve 11. fıkraları ile 2820 sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının belirlendiği ifade edildi.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

​"YSK, bugün yaptığı toplantının ardından an itibarıyla seçime girebilecek partilerin listesini açıklamıştır. Açıklanan listede İYİ Parti'nin yer almaması yasa gereğidir. Çünkü; @iyiparti sözkonusu listeye 1. Kongresi'ni yaptığı 10 Aralık 2017 tarihinden 6 ay sonra girecektir."

YSK’nın İYİ Parti kararına, Akşener’den sert tepki: 'Aklından bile geçirme'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YSK Aytun Çıray Yüksek Seçim Kurulu seçim listesi İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

'Acun Ilıcalı'yı sildi' iddiasına Şeyma Subaşı'dan açıklama

Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi

Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti

Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız

Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız

AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi

AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileriyle görüştü

Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileriyle görüştü

HDP'li Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası

HDP'li Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.