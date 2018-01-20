YSK seçim listesini açıkladı: İYİ Parti yok!

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 9 partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu bildirildi.
9 PARTİ YER ALDI
Bu partilerin alfabetik sırayla Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi ve Vatan Partisi olduğu belirtildi.
Diğer partilerin ise genel kongre veya teşkilatlanma koşulunu yerine getiremedikleri, dolayısıyla 298 sayılı kanunun 14. maddesinin 4. ve 11. fıkraları ile 2820 sayılı kanunun 36. maddesinde öngörülen nitelikleri kazanmadıklarının belirlendiği ifade edildi.
İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray konuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"YSK, bugün yaptığı toplantının ardından an itibarıyla seçime girebilecek partilerin listesini açıklamıştır. Açıklanan listede İYİ Parti'nin yer almaması yasa gereğidir. Çünkü; @iyiparti sözkonusu listeye 1. Kongresi'ni yaptığı 10 Aralık 2017 tarihinden 6 ay sonra girecektir."
2019 seçimleriyle ilgili son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?
ABD Başkanı Trump'tan hükümetin kapanmaması için son hamle
Adnan Oktar'ın programına çıkan kızlarla ilgili son gelişme
Rusya'dan 'Afrin'den çekiliyorlar' haberlerine yalanlama geldi
Akıncı Üssü davasında 29 sanığın tahliyesine karar verildi
Meral Akşener: Bunların bedelli askerlik ile işleri bitti
Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi
Bu fotoğraftaki detay şoke etti
Kılıçdaroğlu kürsüyü yumruklayarak haykırdı: Bir milim geri adım atmayacağız
Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum