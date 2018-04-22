YSK seçime girebilecek partileri açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AK Parti, CHP, MHP, BBP, DP, BTP, SP, Vatan Partisi, İYİ Parti ve HDP’nin 24 Haziran’daki seçime girebileceğine karar verdi.
YSK tarafından yapılan açıklamada; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan inceleme sonucunda 298 sayılı Kanunun 14. maddesinin 11. fıkrası ile 2820 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince illerin en az yarısında teşkilatını kurmuş siyasi partilerin; Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İyi Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi (SP) ve Vatan Partisi olduğu belirtildi.
Bu kapsamda yapılan açıklamada, "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun ile 2830 sayılı Siyasi Partiler Kanunun ilgili maddeleri gereğince seçime girebilmek için öngörülen şartları taşıyan partiler AK Parti, CHP, MHP, BTP, BBP, DP, HDP, SP, Vatan Partisi ve İYİ Parti olduğunun tespit edildiğine YSK tarafından karar verilmiştir" denildi.
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