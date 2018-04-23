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YSK: Taslak seçim takvimi partilere gönderildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 19:41 | Son Güncelleme

YSK'dan yapılan açıklamada taslak seçim takviminin partilere gönderildiği belirtildi.

YSK: Taslak seçim takvimi partilere gönderildi

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
YSK 24 haziran erken seçim seçim 2018

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