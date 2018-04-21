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YSK’dan erken seçimle ilgili 2 önemli karar

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 22:58 | Son Güncelleme

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin ve TSK mensuplarının görevlerinden ayrılmaları gerektiğini belirten kararı ile seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesini içeren kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Mükerrer sayıda yayımlanan 262 sayılı Karara göre, 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde aday olmak isteyen, kamu personelleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının en geç 26 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar ayrılma dilekçelerini vermeleri gerekiyor.263 numaralı kararda ise çıkaracağı milletvekili sayısı 18’e kadar olan illerin 1 seçim bölgesi sayılacağı, milletvekili sayısı 19’dan 35’e kadar olan illerin 2, 36 ve daha fazla olan illerin 3 seçim bölgesine ayrılacağı ifade edildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran seçimlerinde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin ve TSK mensuplarının görevlerinden ayrılmaları gerektiğini belirten kararı ile seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesini içeren kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Mükerrer sayıda yayımlanan 262 sayılı Karara göre, 24 Haziran 2018’de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde aday olmak isteyen, kamu personelleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının en geç 26 Nisan Perşembe günü saat 17.00’ye kadar ayrılma dilekçelerini vermeleri gerekiyor.
263 numaralı kararda ise çıkaracağı milletvekili sayısı 18’e kadar olan illerin 1 seçim bölgesi sayılacağı, milletvekili sayısı 19’dan 35’e kadar olan illerin 2, 36 ve daha fazla olan illerin 3 seçim bölgesine ayrılacağı ifade edildi. Buna göre, 36 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara 3, 20 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Bursa 2, 98 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 28 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir 2 seçim bölgesine ayrılacak.

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