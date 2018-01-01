HABER

YSK'dan İYİ Parti'ye ret

POLİTİKA HABERLERİ | 01.01.2018 13:48 | Son Güncelleme 1 saat önce

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin seçmen kütükleri talebini reddetti. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı

YSK'dan İYİ Parti'ye ret

Meral Akşener öncülüğünde kurulan İYİ Parti 1. Olağan Kurultayı öncesi Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) seçmen kütüklerini talep etti. Talebi reddeden YSK, gerekçe olarak seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi.

YSK'nın kararına tepki gösteren İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerinin seçime girebilme hakkı kazandığını vurguladı. Çıray'ın konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Van Persie'nin babası transferi açıkladı

Van Persie'nin babası transferi açıkladı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri

Okuyucu Yorumları 5 yorum
DALAVEREYLE ENGELLEME TAKTİĞİ NE BAŞVURUYORLAR DEMEKKİ.
korku sarmış birilerini
YSK nin kimlere hizmet ettiğini cümle âlem biliyoruz doğru ve âdil bir karar çıkmaz.
yok artık... bişey yapar seçime de sokmazsınız. o kadarı da olmaz ülkemde inşallah
hepsini tamamlansa bile seçime girme imkanı vermezlerrrrrr. güneş gibi ortada bir KHK ile her şey i hallederler
Diğer Haberler
Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Abdullah Gül'den Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt

Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade

Bahçeli’nin yeni yıl mesajında dikkat çeken ifade

Esnafı kıramadı! Erdoğan börekçiye gitti

Esnafı kıramadı! Erdoğan börekçiye gitti

Erdoğan isim vermedi ama... 'Yazıklar olsun'

Erdoğan isim vermedi ama... 'Yazıklar olsun'

Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Derhal istifa etsinler!

Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Derhal istifa etsinler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.