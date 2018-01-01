YSK'dan İYİ Parti'ye ret

Meral Akşener öncülüğünde kurulan İYİ Parti 1. Olağan Kurultayı öncesi Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) seçmen kütüklerini talep etti. Talebi reddeden YSK, gerekçe olarak seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi.
YSK'nın kararına tepki gösteren İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerinin seçime girebilme hakkı kazandığını vurguladı. Çıray'ın konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
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